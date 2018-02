¿Es posible que la inteligencia artificial sustituya a todos los humanos?

'¿Es posible que la inteligencia artificial sustituya a todos los profesionales humanos?' apareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento y entender mejor el mundo.

Arturo Arismendi, Est. Msc. Ciencias de la Información:

Personalmente pienso que el primer error con la inteligencia artificial, fue escoger su nombre... ¿Por qué decidieron llamarlo inteligencia? Si no es nada inteligente.

Las personas se imaginan maquinas autopensantes, o con siniestros deseos de destruir la tierra pero lo que llamamos inteligencia artificial no es mas que métodos de resolución de problemas con un sustento matemático.

Realmente nunca ha ocurrido que un investigador deje un IA libre y al volver unas horas o días después se encuentre con un sistema con conciencia de si mismo y capacidad de comunicación.

La inteligencia artificial no es mas que la aplicación de un algoritmo, perfectamente diseñado y explicado desde el razonamiento lógico-matemático.

Todos las técnicas de "inteligencia artificial", están hechas para solucionar problemas muy específicos, son relativamente inútiles en otra familia de problemas

Como ejemplo podemos mencionar a las redes neuronales (tampoco entiendo porque les llaman redes neuronales si de neuronas no tienen nada) realmente es una forma de hacer descomposición de un problema en funciones lineales mucho mas pequeñas que en conjunto logran calcular una solución. Las redes neuronales deberían llamarse mas como sistema distribuido de regresión lineal ajustable por pesos o algo por el estilo. ¿Una red neuronal podría solucionar cualquier cosa? No, si la naturaleza del problema no es lineal o si siendo mas complejo no se pueda linealizar. Adema toda la información de entrada hay que transformarla a datos codificados para que la red neuronal pueda procesarlos. Por si sola no puede obtener o entender información del entorno.

Por otro lado las técnicas de "inteligencia artificial" igual necesitan de quien las inicie y supervise, ninguna tiene el poder de autoiniciarse, autocrearse o modificarse mas allá del contexto del problema que se quiere resolver.

Cuando un científico de la computación dice que le sorprendió el resultado que obtuvo de experimentar con "inteligencia artificial", realmente esta diciendo que los resultados eran los esperados pero con menor tiempo o recursos usados, no que haya nacido frankenstein.

Que en algún futuro el ser humano llegue a crear maquinas autopensantes, con razón propia capaz de desplazar a los seres humanos o exclavizarlos etc. Podría ser, después de todo en este universo todo podría ser. Pero teniendo en cuenta la situación actual en el campo, estamos impresionantemente lejos, muy lejos de este punto.

Si yo le pido a un ser humano que salte 10 pisos hacia arriba y llegue a la azotea de un edificio normalmente dirá que no puede, ya que la mente humana antes de intentar solucionar un problema lo evalúa y decide si es posible o no solucionarse. Decidir si puede resolver problemas aleatorios, es una capacidad que la "inteligencia artificial" aún esta muuuuy lejos adquirir.

No hay claridad acerca de si los avances actuales en inteligencia artificial realmente son un camino que lleve a crear maquinas autoconscientes y pensantes. Posiblemente estemos resolviendo problemas muy interesantes pero al mismo tiempo perdiendo el tiempo.

