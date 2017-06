¿Han existido científicos que fumen marihuana?

Medicine bottle filled with medical marijuana ready for patient pickup

Respuesta por Daniel Galarza Santiago, Filosofía de Universidad de Guadalajara:

Hay dos científicos importantes que me vienen a la cabeza en este momento (aunque hay muchísimos, y más en los estados donde ya es legal, ya que son científicos, médicos y farmacólogos, quienes la recetan como tratamiento para el dolor): el astrónomo Carl Sagan y el neurocientífico Carl Hart.

Carl Sagan siempre fue mesurado al hablar sobre el tema, pero incluso escribió un ensayo titulado "Mr.X", publicado por el médico Lester Grinspoon en su libro Marihuana Reconsidered, donde defiende (bajo el seudónimo de Mr.X) el uso de la marihuana, pues, "la ilegalidad del cannabis es horrible, un impedimento a la completa utilización de una droga que ayuda a producir la serenidad y revelación, sensibilidad y camaradería que necesitamos tan desesperadamente en este mundo cada vez más loco y peligroso." Su esposa, Ann Druyan, también ha sido por muchos años una activista de la despenalización de la marihuana. Ella fue incluso presidenta de la National Organization for the Reform of Marijuana Laws.

Por su parte, Carl Hart es un neurocientífico que se ha ocupado de investigar los reclamos sobre la adicción de la marihuana y otras drogas. Lo que ha encontrado es que dicha adicción parece ser más un estigma social antes que un padecimiento real. En el caso de la marihuana, de hecho, no existe evidencia convincente que sugiera, aunque sea sugiera, que dicha planta cause adicción.

Ojo, los científicos pueden tener muy buenos argumentos en contra de la despenalización de las drogas y evidencias que refutan prejuicios sociales, pero sus credenciales no pueden ser usadas como argumentos. Hay que concentrarnos en los razonamientos y las pruebas antes que en el falaz uso de la apelación a la autoridad.

