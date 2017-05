¿Qué hacer si tienes que hacer aterrizar un avión?

'¿Qué he de hacer si el piloto se desmaya y (sin entrenamiento en vuelo) tengo que hacer aterrizar el avión?'apareció originalmente en Quora un lugar para adquirir y compartir conocimiento y entender mejor el mundo.

Respuesta por Carlos Griell Ventosa, piloto privado:

Es el sueño que hemos tenido todos aquellos a quienes nos gusta volar, así que voy a tratar de explicártelo. Te diré también que tus posibilidades de éxito son remotas. Igual que la primera vez que vas en bicicleta, es más que probable que termines en el suelo. Lo que pasa es que aquí vas a una velocidad mucho más rápida.

Pero bueno, imagina que sale una azafata demudada y pregunta si hay algún piloto en el avión y nadie se levanta... y tú sabes algo y levantas el dedo.

Te pasan a la cabina, los dos pilotos (por algo son dos) están desmayados, alguien los aparta y tienes eso delante de ti:

Por ahora, todo va bien, no hay ninguna alarma, el avión tiene el piloto automático puesto. Se mueve suavemente, los mandos -eso que parece un volante y nada tiene que ver con un volante- avanzan un poco, o retroceden, las palancas del acelerador (esa especie de asas que están encima de la luz roja) avanzan y retroceden (el avión de la foto está en tierra, porque tiene el tren abajo y porque no tiene datos de navegación y, sobre todo, porque está el maletín del comandante sobre la silla :). Bien, tu avión esta en vuelo, sin incidencia, y se supone que algo tienes que hacer.

Lo que tienes que hacer es NO TOCAR NADA.

Identificas la radio, que son esos equipos que se ven en el panel central y que deben tener las frecuencias con las que hablaban los pilotos antes de que les diese el yuyu. Es un número comprendido entre el 118 y el 137. Te es igual el número que marque, coges el micro, aprietas el pulsador para hablar, ese que está en el cuerno de la izquierday dices MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY.

Con suerte te responderá alguien. Si nadie lo hace, repites la llamada, poniendo como frecuencia 121.5, que es la frecuencia de emergencia y que todo el mundo aéreo monitoriza.

Bien, supongamos que estás en contacto con tierra. Te pondrán entonces en línea a un piloto que te dará instrucciones para que sea el piloto automático quien lleve el avión hasta el aeropuerto. Según qué avión sea, el piloto incluirá o no la posibilidad de aterrizar. Si no, al menos te dejara el avión alineado en la pista.

En fin, ¡que tengas suerte!

Te puedo decir que yo, con 400 horas de vuelo como piloto privado -que no son muchas, pero que ya me he destetado un poco, al menos en cuanto a cómo pilotar un avión, hacerlo subir, bajar, girar y orientarlo, detectar pérdidas, y para qué sirven los flaps- con un instructor al lado fui capaz de entrar un Boeing 737 en una pista (en simulador, claro, aunque simulador de entrenamiento de pilotos, no el Flight Simulator) y tomar tierra, aunque finalmente el avión se salió de la pista al desacelerar. Pero el avión hubiese quedado completo y sobre el tren de aterrizaje.

La pista era larga y ancha, 100% de visibilidad y un suave viento en contra perfectamente alineado con la pista para ayudar en la deceleración.

Cualquier otra circunstancia hubiese llevado a un accidente con víctimas.

