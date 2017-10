¿Qué ejemplos de evolución conoces que están sucediendo frente a nuestros ojos?

Sin embargo, hay razones científicas para no atribuirle este mal a factores hereditarios (The Myopia Myth), pero en la larga escala evolutiva nada se sabe y a futuro (no muy cercano) podría influir en algo. Una visión pobre, habiendo formas de corregirla, no tiene por qué ser una desventaja evolutiva y si pasan a ser genéticas sus causas, estas llegarán para quedarse.