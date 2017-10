'¿Qué es algo que los doctores han tenido que decirle a un paciente que ellos mismos creían que era de conocimiento común?apareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento y entender mejor el mundo.

Respuesta de Pedro Pablo, Médico internista y Cardiólogo clínico:

El creer que algo es de "conocimiento común" es relativo y muy diferente para cada paciente (persona) en particular.

Por ejemplo, para algunos podría resultar obvio pensar que se debe hacer ejercicio al menos media hora, 5 días a la semana y para otros no. Algunos pacientes creen que después de diagnosticarles hipertensión arterial deben seguir alguna dieta en particular, en lugar de haberlo hecho durante toda su vida. Algunos pacientes por ser delgados creen que están en buena forma física y no necesitan seguir un régimen de vida saludable.

De manera similar, uno pensaría que para un paciente cuyos padres murieron de manera prematura por problemas cardiovasculares sería de "conocimiento común" tener que acudir a un especialista para valorar y descartar algún problema relacionado.

Conozco casos de madres que no sabían que tenían que vacunar a sus hijos contra ciertas enfermedades que sólo son prevenibles por ese medio... Eso para más de uno debería ser "conocimiento común".

De tal manera que la respuesta es muy relativa y lo que para algunos puede ser una obviedad (conocimiento común) para algunos otros podría no serlo.

