¿Qué ocurre en el cerebro durante la meditación?

Ocurren muchas cosas, muchas, como en cualquier otra situación vital pero, la verdad, es absolutamente irrelevante lo que ocurre en el cerebro durante la meditación si lo que nos interesa es la práctica de meditación.

Si es lo que interesa, sigue leyendo. Si lo que interesan son las pesquisas científicas es mejor leer los trabajos de investigación en lugar de materiales de divulgación.

Bueno, lo que ocurre en el cerebro durante la meditación puede tener un interés particular para aquellos que estudian el funcionamiento del cerebro.

Sin embargo convertir este interés en un monotema y hacerlo público no ayuda mucho al practicante.

También pueden estar interesados algunos maestros de la meditación para apoyarse en lo que especula la ciencia al respecto y así ganar más público interesado en la meditación contando con esa "legitimación" de la ciencia: es buena la meditación, ocurren cosas buenas, pueden practicarlo, damos fe.

Nada que objetar, legítimo y legal pero inútil para la meditación en sí.

Personalmente, en mis trabajos con alumnos en clases de yoga, animo a la gente a experimentar en directo, a no alimentarse de lo que otros piensan, suponen o les parece, de no creer nada, ni tampoco creer sin más en lo que digo yo al respecto.

La experiencia directa es autosuficiente, no son necesarias explicaciones adicionales. Sí puede ser necesaria una ayuda en cuanto a cómo estructurar la práctica y sortear los obstáculos durante la misma.

Si uno quiere beneficiarse de la meditación o quiere descubrir sus beneficios es mejor que de un paso adelante, descartando de antemano toda esa verborrea científica, y se ponga a meditar.

En el link que sigue, unas cuantas técnicas y una explicación a modo de introducción, breve e incompleta, sobre qué es la meditación:

Si al meditar uno descubre que su consciencia está llena de pensamientos incesantes, que este torrente tiene una naturaleza un tanto artificial y muy superflua ¿qué gana con añadir más pensamientos ajenos (que muchas veces se convierten en una especie de fe) sobre lo que ocurre en su cerebro mientras pretende estar meditando?

No gana nada.

Es más, eso puede tergiversar la esencia del proceso porque, sin que me de cuenta, me involucro en una especie de espectáculo que yo llamo "meditación" pero en realidad lo hago movido por las ideas (ajenas) de que en el cerebro ocurre algo bueno y eso me va a beneficiar, los científicos lo han "demostrado" y me lo creo...

La esencia de la meditación es la experiencia directa, es un darse cuenta de lo que ocurre, es ir ganado precisamente la distancia entre lo que pulula en mi mente y lo que soy yo, en descubrir esa realidad, simplificar, es quitar, desbrozar, no añadir entes sin necesidad.

No es a ver qué pasa en mi cerebro o a ver si me relajo o a ver si me calmo y me tranquilizo.

Un poco más sobre la meditación es estos posts:

Espero que te sirva de algo esta respuesta. Un abrazo! Namasté!

