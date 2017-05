'¿Se beneficiaría cualquier persona de una terapia?'apareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento y entender mejor el mundo.

Respuesta por Pablo Adarraga, Doctor en psicología, Profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid:

De entrada, yo distinguiría entre terapia y asistencia psicológica.

El mismo concepto de terapia presupone un problema, en cierto sentido, inusual: una patología reconocida en el DSM, una pauta de conducta poco común y especialmente dañina para la persona o lesiva para su vida normal, pensamientos o emociones muy desproporcionados en algún aspecto, etc. En muchos de estos casos hay técnicas psicológicas (terapias) que funcionan bien para eliminar el problema, reducirlo o hacerlo suficientemente manejable para el paciente. En mi opinión, este tipo de intervención solo es útil para las personas que sufren ese tipo de problemas.

Por otra parte, es mucho más frecuente que las personas tengamos problemas que, aunque nos preocupen, sean "normales", en el sentido de que no representan una reacción o pauta de conducta desproporcionada o gravemente disfuncional en relación a lo que la causa. Tú quieres hacer deporte, pero pasan los meses y no te arrancas. Tienes dificultades para relacionarte con los demás y no sabes qué tendrías que cambiar para que te fuera mejor. Te encuentras una y otra vez inmerso en agrias discusiones con tu pareja que no sabes ni por qué han empezado, pero ni tú ni la otra persona dais con la manera de prevenirlas. No consigues entenderte con tu hijo, pese a que sabes que os queréis con toda el alma... y un larguísimo etcétera. A veces se llama a este tipo de problemas "subclínicos", en el sentido de que, aunque hagan sufrir, nadie los confundiría nunca con una "enfermedad" En estos casos, un psicólogo especializado puede ayudarte enormemente, hasta el punto de eliminar por completo el problema en muchos casos, a veces de forma tan rápida y completa que el individuo se queda sorprendido.

No pretendo decir que la distinción entre terapia y asistencia, o la correlativa entre problemas clínicos y subclínicos, sea nítida y tajante: hay una amplia tierra de nadie, y a veces no es nada evidente qué es lo que tienes delante en un caso dado. Hay expertos que siguen discutiendo los límites de la "enfermedad", la "normalidad", la "clínica", etc. Pero creo que sirve bien para entendernos a nivel no especializado.

Alguien que cinco años después de una ruptura sentimental sigue hundido, probablemente necesita terapia. Alguien que al cabo de un mes de la muerte de un ser muy querido está hundido no necesita terapia: es (desgraciadamente) normal que lo esté; lo preocupante sería que estuviera tan feliz. Sin embargo, puede beneficiarse enormemente de una buena asistencia psicológica para sobrellevar lo mejor posible su duelo.

No todo lo que hacemos los profesionales de la salud es terapia. Un médico que, después de un chequeo en el que te encuentra razonablemente bien, te aconseja una pauta de alimentación y ejercicio idónea para tus condiciones físicas, no te está sometiendo a terapia. Un psicólogo que ayuda a un deportista a mantener la concentración en el juego y a combatir el estrés de la competición no está haciendo terapia. Lo que no quita para que éstas y muchas otras intervenciones "de bajo perfil" puedan ser extremadamente beneficiosas para el individuo.

Como dice el catedrático de psicología clínica José Santacreu, "todos tenemos algo con lo que no podemos solos".

Esta preguntaapareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento, capacitando a la gente a aprender unos de otros y comprender mejor el mundo. Puedes seguir a Quora en Twitter y Facebook. Más preguntas: