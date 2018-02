¿Un adicto a las drogas puede dejar el hábito por sí mismo?

'¿Una persona adicta a las drogas puede dejar el hábito por sí mismo?'apareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento y entender mejor el mundo.

Respuesta de Violeta Madrid López, Adicta en rehabilitación:

Una persona que está en una fase de abuso de drogas, podría dejar de consumir por su cuenta. Sin embargo, creo una persona que ya presenta signos de adicción no podría hacerlo. No sin la ayuda e intervención de un equipo de especialistas y de una red de apoyo. Siempre recuerdo que en la clínica donde hice mi programa de rehabilitación, decían que no trataban pacientes que estuvieran solos, sin familia u otra red de apoyo, ya que una persona sola no logra rehabilitarse. Según el DSM-IV, hay siete criterios para establecer si hay adicción o no; con tres de estos criterios presentes en los últimos 12 meses se puede hacer el diagnóstico:

Aumento de la tolerancia (más cantidad o más frecuencia para lograr el mismo efecto) Síndrome de abstinencia, ya sea presentar los síntomas o consumir alguna sustancia para aplacar los síntomas de abstinencia (típico que en la mañana posterior al carrete uno se tomaba una cerveza "para pasar la caña") Pérdida de control (se consume más cantidad o por más tiempo del que se pretendía) Intento de parar. El adicto hace intentos de dejar de consumir, sin éxito en el largo plazo Se usa más tiempo y recursos en actividades relacionadas con el consumo (conseguir, comprar, consumir) Se usa menos tiempos en otras actividades (familia, trabajo, amigos) debido al punto 5 Consumo a pesar de las consecuencias negativas

Entonces, alguien que consume a pesar de lo mal que le hace, a pesar de los problemas que está teniendo con su pareja, su familia, sus amigos, su trabajo, a pesar de ver cómo se deteriora su salud física, su estado emocional, su capacidad intelectual, a pesar de ponerse en situaciones de riesgo, de gastarse todo su dinero, de sufrir accidentes, etc., alguien que termina siendo controlado totalmente por su adicción, al punto de que nada más importa, esa persona, por mucho que quiera estar bien, que esté aterrado porque ve que está perdiendo a su familia, por muchos sustos que pase, a pesar de todo, NO será capaz de dejar de consumir, porque el adicto no sabe vivir sin consumir, no sabe relacionarse con las personas, enfrentar sus emociones, manejar situaciones, etc. sin el recurso de las drogas. La idea de enfrentar el mundo y vivir en abstinencia es una idea impensable para el adicto.

