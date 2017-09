Los 10 museos más raros y sorprendentes del mundo

Museum of Broken Relationship

Elaborar este artículo no ha sido fácil, ya que por todo el planeta se multiplican museos que se salen de la lógica tradicional de las ciencias y las bellas artes. De entre los cientos que nos podemos encontrar por el mundo, esta selección es una muestra de la capacidad del ser humano para encontrar arte y conocimiento en los objetos más inimaginables.

1.- Museo del pene

Cuando el islandés Sigurdur Hjartarson decidió abrir en Reikiavik hace 20 años The Icelandic Phallological Museum (El Museo Falológico Islandés) lo hizo con vocación científica. Ahora bien, no sabemos si el público que visita la colección de 280 penes de mamíferos terrestres y marinos de la fauna islandesa lo hace movido por intereses científicos. Lo que sí ha conseguido es estar presente en lo mas alto de cuantas listas similares a ésta se han publicado en todos los medios del mundo conocido.

2.- Museo del Orinal

Por suerte los orinales ya no se guardan bajo la cama de las casas de nuestros abuelos. Se han convertido en un objeto de museo, tanto es así que en Ciudad Rodrigo (Salamanca) han reunido una colección de 1300 orinales y 300 escupideras de los cinco continentes.

3.- Museo de las Relaciones Rotas

En Zagreb (Croacia) se encuentra uno de los museos más interesantes de este lista. Los artistas croatas Drazen Grubisic y Olinka Vistica al terminar su relación no sabían que hacer con los objetos vinculados a su amor. Como todos ellos tenían una historia detrás, decidieron contarla y exponer el objeto. The Museum of Broken Relationship ha ganado muchos premios, realizado exposiciones por todo el mundo y continuamente se está ampliando. Cada día miles de relaciones nuevas se rompen.

4.- Museo de la Comida Quemada

De todos los museos que hay en Estados Unidos el Burnt Food Museum es posiblemente el que más sorprenda, porque efectivamente, lo que exponen son docenas de alimentos cubiertos con una poco apetecible costra negra quemada. Situado en Arlington (Massachussets), llama la atención que abriera sus puertas nada menos que en los años 80 y como ya imagináis, con frecuencia renuevan su colección.

5.- Museo del Arte Malo

Si el anterior museo te sorprendió, no tienes que abandonar Massachussets para encontrar otro museo aún mas sorprendente: The Museum of Bad Art - MOBA. El lema del museo es "Arte demasiado malo como para ser ignorado" y de sus paredes cuelgan 600 obras que difícilmente podrían haber salido peor.

6.- Museo de los Collares de Perro

En el majestuoso escenario del Castillo de Leeds (Inglaterra) encontramos The Dog Collar Museum. Fundado en el año 1977 exhibe una colección de más de 100 collares de perro que van del siglo XV al siglo XIX. Los más antiguos tienen cinco siglos de existencia y fueron realizados en hierro. Sólo esperamos que no pertenecieran a un yorkshire.

7.- Museo Nacional de la Caca

Otro sorprendente museo británico es The National Poo Museum. Situado en la Isla de Wight fue inaugurado en el año 2016, por lo que el museo está en estos momentos ampliando su colección, tarea relativamente sencilla si tenemos en cuenta que se encuentra junto aun zoológico que le va suministrando nuevas piezas a exhibir. Entre sus joyas destaca un excremento fosilizado de dinosaurio de 140 millones de años.

8.- Museo del Fideo Instantáneo

En una lista donde hablamos de cosas sorprendentes no podía faltar una aportación procedente de Japón. En Yokohama encontramos The Cup Noodles Museum, un merecido homenaje a la historia de las sopas de fideos instantáneos, un producto creado en 1958 en Japón y que tantas veces nos han sacado de muchos apuros, especialmente cuando eres estudiante o viajero.

9.- Museo de las Momias Guanajuato

Este es uno de los museos más perturbadores que se pueden visitar. En sus vitrinas se exponen los cuerpos momificados de muchos vecinos de Guanajuato (México), incluidos niños y mujeres embarazadas. Todo el que conoce México sabe que en este país hay una concepción muy diferente de la muerte. La prueba la tuve cuando el guía que me enseño el museo, se detuvo delante de un cuerpo momificado y mostrando una sonrisa de satisfacción me dice - mira Rubén, esta momia es mi abuelo -.

10.- Museo de la sandía

Si a todo el mundo le gusta la sandía, un museo dedicado exclusivamente a este producto tiene que interesar a la gente. Eso debieron pensar en Pekín y como en China todo es a lo grande, en el año 2002 inauguraron un museo de nada menos 4000 metros cuadrados dedicados exclusivamente a todo lo que rodea a la refrescante fruta veraniega, incluida una exposición con las mas de 170 variedades de sandía que allí se producen.