Que los Beatles no te impidan ver Liverpool

Aunque no lo creas, Liverpool no necesita ni a The Beatles y ni a los Reds, su equipo de fútbol, para ser una de las ciudades más interesantes de Inglaterra. Su legado histórico y patrimonio arquitectónico son tan importantes que no deberías centrar tu visita en sus dos iconos más mediáticos.

Ponte calzado cómodo porque vamos a dar un buen paseo por la ciudad y nuestro punto de partida es Pier Head. Allá vas a encontrar tres imponentes edificios de principios del siglo XX que simbolizaron el poderío comercial y mercantil que tuvo la ciudad durante la Revolución Industrial.

Liverpool era el puerto por donde entraba la materia prima procedente de las colonias británicas, la cual viaja por tren a las fábricas de Manchester que eran devueltas a Liverpool convertidas en manufacturas. Buena parte de este trasiego pasaba por los muelles de Albert Dock, un conjunto de hangares inaugurados en 1846 y que hoy se han convertido en una de las zonas de entretenimiento más populares de la ciudad. En Albert Dock haremos una parada para ver la Tate Gallery, recorrer sus espacios de ocio y tomar un café antes de visitar sus catedrales.

Sí, Liverpool tiene dos catedrales. La primera es la Catedral Anglicana, que a pesar de tener un estilo gótico, se empezó a construir en 1904. En esa época Liverpool nadaba en dinero. Eran los años dorados de la Revolución Industrial, por lo que decidieron que su catedral tenía que sonrojar a todas las de Inglaterra. Siete décadas después inauguran el templo religioso más grande de toda Gran Bretaña. La segunda catedral es la Metropolitana. Está consagrada al culto católico y como era imposible igualar en tamaño a su colega anglicana, decidieron darla personalidad diseñando una enorme planta circular con el altar en medio.

Mientras has dado este paseo, The Beatles te han perseguido en forma de carteles, fotos, bares tiendas, camisetas... sí, no hay forma de escaparse de ellos si vienes a Liverpool. Siendo así lo mejor es recorrer su universo, para lo cual volvemos al punto de partida.

En Pier Head se levanta la gran estatua que Liverpool ha dedicado a sus vecinos mas ilustres y detrás de ella, se encuentra uno de los museos más interesantes del país, el British Music Experience. Si hay un país que ha evolucionado y revolucionado la música es Gran Bretaña y todas las bandas que lo han hecho posible son homenajeados en este museo.

Estarás ya cansado de tanto caminar. Es el momento subir al autobús del Magical Mystery Tour que contrataste cuando paseaste por Albert Dock. Aquí te llevarán a conocer los lugares de Liverpool que guardan cualquier relación con los componentes de la banda: desde las casas donde nacieron a los lugares que marcaron sus carrera como la calle Penny Lane.

Aún hay dos cosas que te quedan por hacer si quieres presumir de probar un cucharadita de esencia de Liverpool: tomar una pinta en The Cavern Club y asistir a un partido de los Reds.

¿Acaso hay algo más inglés que una pinta de cerveza y un partido de fútbol?

Enlaces de interés si estás pensando visitar Liverpool

