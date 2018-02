VIAJOSOLA, mujeres que no necesitan un hombre que las acompañen

Este mes de febrero se cumplen dos años del asesinato en Ecuador de las mochileras argentinas Marina Menegazzo y María José Coni. Dos años de la sesuda conclusión de algunos sabios analistas que dictaron sentencia sobre lo ocurrido: viajaban solas. Y dos años de la reacción indignante ante la conclusión tan machista viralizada bajo el hashtag #viajosola.

Las mujeres no necesitan un hombre que las acompañen cuando viajan. Un ejemplo son estas mujeres españolas que viajan solas y que nos cuentan sus experiencias en blogs y redes sociales. Esta lista es totalmente subjetiva. Ni son las únicas ni tienen que ser las mejores. Son algunos ejemplos de mujeres viajeras por las que este autor siente admiración. Por suerte hay muchas más.

1.- Kandy, la abuelita mochilera

Cuando después de toda una vida trabajando se jubiló tuvo que decidir entre quedarse en casa viendo documentales por la tele o viajar por el mundo para protagonizarlos. Por suerte eligió viajar y superados los 80 años sigue dando vueltas, especialmente por India, su ojito derecho.

2.- Alicia Sornosa

Sólo una mujer puede ser la primera hispana en dar la vuelta al mundo en moto y ese título lo tiene Alicia Sornosa. Recuerdo cuando la conocí por casualidad tapeando en Granada y me dijo, - pues mira, justo ayer llegué de un viaje que empecé en Japón – Un día más en la oficia de Alicia.

3.-Monica de Cossio – Mi Mochila me pesa

Pocas mujeres han dado tantas vueltas al mundo como ella. Fue de las primeras promociones de azafatas de Iberia y tras lustros gobernando las cabinas de los aviones, tras la jubilación ha intensificado su ritmo de viajes. Eso sí, viajes tranquilos, de varios meses por África central.

4.- Verónica Boned - Sin Mapa

Esta hispano-argentina ha vivido en multitud de grandes ciudades. Para tomar aire fresco, en lugar de irse los fines de semana al parque prefería irse varios meses a viajar por Asia o America Latina. Cuando decía que regresaba de su viaje en dos meses, solía hacerlo pasados seis.

5.- Patricia Rojas – Crónicas de una Cosmopolilla

En el DNI de Patricia pone que su dirección es el Aeropuerto Madrid-Adolfo Suárez. Raro es el mes que no ha de pasar varias veces por allí a tomar un avión a cualquier parte del mundo. Aparte de su blog, es adicta a contar en tiempo real en sus redes sociales todo lo que hace mientras viaja.

6.- Claudia Rodríguez – Sólo Ida

Esta cordobesa no es de hacer muchos viajes al año, pero los pocos que hace acostumbran a durar muchos meses en los que recorre varios países de una tacada. Cuando pasa por casa a saludar a la familia ya tiene fecha de salida para un próximo viaje, pero nunca fecha de regreso. Claudia es un exitoso ejemplo de que se puede vivir viajando.

7.- Laura Fernández - Meridiano 180

Laura se propuso ser periodista de viajes y lo consiguió. Publica documentadas crónicas en los medios especializados más prestigiosos, gracias a los muchos viajes que ha realizado como el reciente de casi un año a lo largo y ancho de Asia. Además en su blog nos cuenta con mucho humor los dramas de una viajera.

8.- Sabela Montero - Viajando. Imágenes y sensaciones

Esta mujer no se conforma con viajar a los sitios. Necesita vivirlos. Hacer fotos y contar lo que sus ojos ven no es suficiente. Sabela se mimetiza con la gente y los parajes que visita. Hasta que no hace suyo un lugar no considera que el objetivo del viaje se ha cumplido. Por eso nos gusta tanto su blog.

9.- Alicia Bea – Objetivo Viajar

El mundo de los blogs de viajes está viviendo un boom en los tiempos actuales. Alica Bea fue una rara avis cuando abrió el suyo en el año 2012 para narrar los viajes en solitario de una mujer por el mundo. Cuando tú llegaste al mundo de la información digital, Alicia ya estaba allí.

10.- Claudia Campos – Los viajes de Claudia

Claudia es una joven sevillana que ha decidido ser de esas personas que se dedican a viajar. No sólo los fines de semana o en vacaciones, viajar a tiempo completo. A pesar de su juventud ya ha visitado mas países que la mayoría de la gente en varias vidas.

11.- Estela Gómez – Viajes e Ideas

No sólo viaja sola, Estela reivindica a la mujer que viaja sin un hombre que la acompañe. De hecho ella lo ha hecho durante años por media Europa y parte de América. En su blog de viajes tiene precisamente una sección dirigida a dar consejos para las mujeres que como ella prefieren viajar solas.

12.- Sara Rodríguez – Mindful Travel by Sara

Ella es la excepción de esta lista, ya que ella siempre que puede lo hace acompañada. Su fiel compañero de viajes es su perrito Kiba. De hecho Sara a través de su blog, entre otras muchas informaciones útiles, ayuda y da consejos para poder viajar por el mundo con mascotas.

12 + 1.- Rosa María Calaf

Vais a permitirme que añada a una mujer que no requiere presentación. Si hablamos de mujeres admirables que viajan solas, Rosa María Calaf es una de las personas que nos enseñaron lo bonito y complejo que es el mundo. Que levanten la mano todos los que siendo niñas y niños hemos dicho – mamá de mayor quiero ser como la señora del pelo rojo del telediario - .

Para todas las que viajáis solas. Para que sigáis haciéndolo.

In Memoriam María y Marina

#Niunamenos

