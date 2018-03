El despido de Rex Tillerson confirma que la prioridad de Trump es Rusia

De poco sirve hacer previsiones meteorológicas a largo plazo en pleno paso de un huracán. Apenas ha pasado un día desde la destitución del secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson y probablemente debamos mordernos la lengua antes de pronosticar nada. No obstante, en este momento ya son visibles algunas consecuencias y podemos plantear ciertas predicciones.

Donald Trump ya había tenido sus más y sus menos con el ahora ex secretario de Estado, Rex Tillerson, pero el hecho de que lo despidiera por Twitter mientras este se encontraba en un viaje fuera del país es una clara muestra de desprecio y rencor. El comunicado del Departamento de Estado decía que Tillerson tenía toda la intención de permanecer y que no conocía el motivo de su despido, por lo que quedaba claro que tanto él como el departamento captaron el mensaje de Trump. Es una maravillosa muestra de que los diplomáticos, como buenos caballeros, nunca son maleducados, al menos no a propósito. (El subsecretario de diplomacia pública, Steve Goldstein, en cuyo nombre se emitieron las declaraciones, parece haber sido despedido también.)

Dejando de lado todo este dramatismo propio de un reality, la destitución improvisada del secretario de Estado despierta cierta preocupación en los políticos y los altos cargos, y acarrea consecuencias negativas en varios aspectos.