Quiniela Puigdemont, un pasatiempo

¿Sería usted buen tertuliano? ¿Es usted buen analista? Póngase a prueba con este sencillo test destinado a adivinar qué responderá el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requerimiento del Gobierno de España. Puigdemont tiene que responder a la siguiente pregunta:

"¿Las actuaciones del pasado 10 de octubre son consideradas por el Presidente de la Generalitat constitutivas de la declaración de independencia de Cataluña, esté o no en vigor?"

Puntúe cada una de las posibles respuestas del 0 al 10, siendo 0 nada probable y 10 absolutamente seguro. El lunes podrá comprobar si la realidad se aproxima a lo que usted considera hoy más probable. Sea honesto: no puntúe según sus deseos. No puntúe sobre su grado de acuerdo con el contenido de las respuestas. Es Puigdemont quien responde, no usted. Saque ese think tank que todos llevamos dentro. ¡Adelante!

No, no se declaró la independencia, y aprovecho para saludar su propuesta de dialogar en el marco de la Comisión de Estudio de la Constitución del Congreso de los Diputados. Me alegra la invitación de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría para hacer en ese marco mis reflexiones. Puntuación, de 0 a 10:

No, no se declaró la independencia. Lo que hice fue suspender la eficacia del referéndum que se había celebrado el pasado 1 de octubre y que, según la Ley del Referendum, punto 4, artículo 4 del Título III, al haber obtenido mayor número de síes que de noes, implica la independencia de Cataluña. Según la misma ley, el Parlament debería haber efectuado la declaración formal. No se hizo, en busca de un diálogo abierto, honesto y sincero, compatible con su propuesta de reforma constitucional. Puntuación, de 0 a 10:

No, no, jajaja, no hay tal independencia, hombre, qué salidas tiene. Ya se lo dijo Aitor Esteban en las Cortes. "No hubo declaración formal de independencia". Creo que usted respondió: "Basta con que el señor Puigdemont diga lo que ha dicho el señor Esteban". Pues eso: lo que dijo Esteban. Puntuación, de 0 a 10:

No, no se declaró la independencia. Se suspendió la voluntad de declaración de independencia durante unas semanas con la intención de abrir un diálogo con el Gobierno que usted preside. En este sentido, debo decirle dos cosas: A) su respuesta a la oferta de diálogo me parece desalentadora. B) La suspensión de la declaración de independencia no supone la desatención del compromiso con los catalanes que fueron a votar el 1 de octubre para decidir el futuro de Cataluña (y que fueron intimidados y/o golpeados por la policía y la guardia civil a las órdenes de su Gobierno) y en virtud de ese compromiso 72 parlamentarios, entre los que me cuento, firmamos un documento de declaración de independencia. Puntuación, de 0 a 10:

No. Puntuación, de 0 a 10:

Sí /Sin respuesta. Puntuación, de 0 a 10:

Sí. Asumí personalmente el resultado del referéndum del pasado 1 de octubre, celebrado a pesar de la violencia que usted usó contra los votantes. En aras del diálogo anuncié al Parlamento que la declaración formal quedaba suspendida durante unas semanas. Sigo a la espera de su respuesta a mi oferta de diálogo sobre cómo aplicar el resultado de la votación del 1 de octubre. Puntuación, de 0 a 10:

Sí y no. A ver: en su requerimiento alude usted a lo acontecido el pasado 10 de octubre. Esto es confuso por su parte, si me lo permite. La independencia la decidió el pueblo de Cataluña el pasado 1 de octubre. Lo que se anunció el pasado día 10 es la suspensión de los efectos de esa decisión del pueblo de Cataluña, para promover un diálogo, pero si ese diálogo no se materializa o no es creíble el Parlament levantará esa suspensión. Puntuación, de 0 a 10:

Sí, porque como decía Cantinflas la independencia suspendida no es menos declarada que la no suspendida ni la no suspendida es menos no declarada de lo que fue la suspendida, en tanto que no por ser suspendida tiene menos derechos que la otras, pobrecita, porque estaríamos marginando unas independencias sobre otras y anularíamos a la parte dialogante, ¿sabe usted? Por lo tanto, no. Puntuación, de 0 a 10:

La verdad: no lo sé. Tenía mi discurso preparado en un Word. Le quitamos a última hora unos párrafos. Luego añadimos alguna frase, quitamos otra, y en el copypaste quedó una sintaxis discutible, no se lo voy a negar. Luego vino el follón con la CUP y el texto aprobado en el Auditori. Honestamente, a estas alturas, yendo a lo práctico, la situación es la siguiente: más de dos millones de catalanes votaron el 1 de octubre en una convocatoria que yo hice y usted trató de impedir. Si no nos ponemos de acuerdo en qué hacer sobre esto no nos pondremos de acuerdo en nada. Si nos ponemos de acuerdo en qué hacer sobre esto nos pondremos de acuerdo en todo. ¿Hablamos sobre esto? Puntuación, de 0 a 10:

COMPLEMENTARIO. Convocatoria de elecciones. Puntuación, de 0 a 10:

PREMIO GORDO. Aplicación del artículo 155 en función de la respuesta. Puntuación, de 0 a 10: