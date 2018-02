Cinco libros que hablan de silencios ocultos

Por Santiago Vargas

Un joven autor mexicano y profesor de la UNAM, una violinista y escritora francesa, dos españoles, un narrador con un ensayo y un poeta con una narración, y un clásico de clásicos, esta vez un alemán. Son los cinco autores que abren esta sección Huéspedes de la Biblioteca WMagazín. Cinco nombres con sus respectivos títulos recién llegados a las mesas de novedades de las librerías y algún rescate que bien vale la pena recuperar. Libros de gran calidad y delicadeza unidos, aquí, además, por las algunas de las formas que toma el silencio para bien y para mal.

Gerardo Piña (Editorial Periférica).

Gerardo Piña (México, 1975) es un autor a seguir. En esta novela hay una voz con una larga sombra, un monólogo que zigzaguea entre la realidad y la irrealidad en cuyo fluir se ve la cicatriz de un país dividido por la guerra. Ráfagas de ametralladoras que despiertan la noche. Y las personas atrapadas por el entorno y por ellas mismas. Un lugar que es un vórtice de tiempos donde "el silencio dejó de ser ese espacio en blanco necesario para dar ritmo a las palabras y las frases".

Leonor de Recondo. Traducción de Palmira Feixas (Editorial Minúscula).

Victore, Anselme y Celeste. La búsqueda de un heredero en 1908. Y nace un amor inesperado que rompe lo establecido, el silencio del amor se hace añicos. Leonor de Recondo (Francia, 1976) escribe esta historia de delicadeza de sentimientos y deseos secretos que rompen las condiciones sociales. La novela ha sido Premio RTL Lire y de los Libreros 2015.

Manuel Vilas (Editorial Alfaguara).

Mi hijo me ha ayudado a limpiar la casa. Había un montón de correspondencia amontonada, llena de polvo. Cogías un sobre y notabas esa sensación mugrienta que deja el polvo, casi a punto de ser tierra, sobre las yemas de tus dedos.

Había desvaídas cartas de amor antiguo, inocentes y tiernas cartas de juventud, las cartas de la madre de mi hijo y de quien fue mi mujer. Le he dicho a mi hijo que pusiera eso en el cajón de recuerdos. Hemos puesto allí también fotos de mi padre y una cartera de mi madre. Una especie de cementerio de la memoria. No he querido, o no he podido, detener la mirada ante esos objetos. Los he tocado con amor, y con dolor.