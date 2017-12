Elena Poniatowska: “Si yo fuera presidenta de México la educación sería lo primero”

Por Winston Manrique Sabogal

En México, vaya donde vaya, ella se convierte en protagonista. La gente la reconoce y se acerca para saludarla, tocarla, darle las gracias o lanzarle a lo lejos voces de cariño:

-"¿Doña Elena, cómo está? "

-¡Adiós Elenita"

-"Que Dios la conserve así de bien"

Mientras a su alrededor se crean murmullos. Todos quieren detenerla y hablar con ella un segundo y ella casi siempre los complace. Es la periodista y escritora mexicana Elena Poniatowska (Francia, 1932), premio Cervantes de las Letras 2014. Esta vez el rumor de voces es cuando viene, a sus 85 años, a responder las preguntas de los lectores de WMagazín en la 31ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL.

En medio de esas intensas jornadas, a las que suele asistir cada año, Poniatowska protagoniza o comparte protagonismo siempre en la feria, sean quienes sean los grandes autores internacionales invitados. Nadie la eclipsa. El miércoles 29 de noviembre, sacó media hora de su agenda para responder a las preguntas de los lectores de WMagazín en un videochat.

Poniatowska habla sobre la ficción y la no ficción, la lectura, la estructura narrativa que conjuga varias voces, entre otros temas, y, por supuesto, sobre el libro que, actualmente, escribe.

Estas fueron algunas de las preguntas, con pasajes de sus respuestas, que avanzamos como abrebocas del videochat, que al final he dejado en 18 minutos.

¿Qué poetas españolas recomienda?

"Me han conmovido muchísimo Ángela Figuera Aymerich y Mercè Rodera. Aunque mis gustos se inclinan más hacia América Latina; tengo una verdadera devoción por Sor Juana Inés de la Cruz".

¿Cuál de los libros que ha escrito le gusta más?

"El libro que más me gusta es el que estoy escribiendo. Le tengo que echar todo el fuego y toda la carne al asador. A mis 85 años me veo cada vez más autocrítica y escribir me cuesta más trabajo. El libro es Poniatowski, Poniatowska, el último rey de Polonía que nació en 1732 y yo que nací en 1932, con dos siglos de diferencia. Si me apuro, lo entregaré a la editorial el 11 de abril, en el cumpleaños de su hija Paula".

¿Escribir es una manera de evadirse de la realidad?

No, yo creo que escribir es tratar de fijar la realidad y darle un sentido. Si eres de un país de América Latina, la realidad se te mete adentro".

¿Cuál ha sido la función de la lectura en su vida?

"Es mi manera de estar sobre la tierra".

La noche de Tlatelolco de comienzos de los años setenta tiene una estructura plural de voces que ha tomado vigencia por la escritora bielorrusa, Premio Nobel, Svetlana Alexiévich...

Es un tejido de voces. Yo fui escogiendo los momentos que me interesaban de cada voz. Es un libro que pertenece a todos aquellos que me dieron su voz. Esto también lo hizo Roberto Bolaño, que tiene un libro donde hay 30 páginas de personas que han desaparecido. Eso me conmovió mucho...

Lo invito a ver el videochat con Elena Poniatowska y las preguntas de los lectores de WMagazín:

Este artículo se publicó originalmente en la web de WMagazín, la revista literaria online dirigida por el periodista Winston Manrique Sabogal, un espacio para conversar con sosiego sobre literatura, donde él es cronista de encuentros, reportajes y entrevistas a ambos lados del Atlántico, y los lectores son los coautores, con sus lecturas y comentarios

