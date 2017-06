Las mejores historias de amor homosexual y LGBT de todos los tiempos (1)

Por Santiago Vargas

La contemplación, la tracción, el deseo, la pasión y/o el amor entre personas del mismo sexo, tan connatural a la naturaleza humana, siempre se ha reflejado en la literatura de manera ambigua, secreta, temerosa o explícita. WMagazín ha hecho una selección de algunas de las mejores piezas literarias de grandes autores. Narraciones y poemas que recorren, sobre todo, los laberintos de los sentimientos y las emociones de quienes los viven. Esta semana que Madrid (España) celebra la capitalidad del orgullo LGBT, en WMagazín recordaremos algunos de esos libros clásicos que habla de toda clase de amor y deseo más allá de lo heterosexual. El formato es sencillo, pero que habla por sí solo: un pasaje de la narración o el poema.

Pero yo contestaba entonces: No me olvides y vete alegre, sabes bien el amor que por ti sentí,

Y al marchar me decía: Ay, Safo,qué terrible dolor el nuestroque sin yo desearlo me voy de ti.

A veces, me lleno de rabia con el que amo, por miedo a profesar un amor no correspondido, pero ahora creo que no hay amor que no sea correspondido: la retribución es segura, de un modo u otro (amé a alguien con ardor, y mi amor no fue correspondido, pero gracias a eso he escrito estos cantos)

Oh, tú, al que a menudo me acerco en silencio, de Walt Whitman

Oh, tú, al que a menudo me acerco en silencio, allí donde estés, para estar contigo, cuando paso a tu lado, o me siento junto a ti, o me quedo en tu misma habitación, qué poco te imaginas el fuego, eléctrico y sutil, que has desatado en mi interior.