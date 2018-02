Salman Rushdie en diez claves de una charla magistral en videorrelato

Por Winston Manrique / Diana M. Horta

El autor de 'Hijos de la medianoche', 'Los versos satánicos' y 'La decadencia de Nerón Golden' habló con Juan Gabriel Vásquez, ante unas dos mil personas, en el Hay Festival de Cartagena de Indias.

Y Salman Rushdie esquivo desapareció la noche del sábado para dar paso a su versión más simpática y llena de humor y reflexiones de interés. Lo hizo durante una hora en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias (Colombia) ante unas dos mil personas en una conversación con el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez. Sesenta minutos que valen por no se sabe cuántos por haberlos convertido en una clase magistral de vida, pasión literaria y compromiso con la libertad de expresión.

La presencia de Rushdie (Bombay, 1947, con nacionalidad india y estadounidense) fue uno de los actos clave de la XIII edición del Hay Festival de Cartagena de Indias. La expectación era máxima por escuchar al creador de obras como Hijos de la medianoche, Los versos satánicos, El último suspiro del moro, Furia, Shalimar el payaso, La encantadora de Florencia y La decadencia de Nerón Golden.

WMagazín ofrece los mejores pasajes de esta conversación en el formato de videorrelato. Diez momentos estelares, diez temas diferentes que van desde la influencia de Gabriel García Márquez en su obra, la vida a escondidas bajo la fatwa durante diez años hasta las crisis de identidades que vive hoy el mundo. Se trata de diez vídeos breves en los que se escucha claramente la voz de Rushdie y de Vásquez en inglés y un poco más baja la traducción simultánea. Además, cada vídeo va acompañado de un texto que resume lo dicho en el videorrelato.

Los invitamos a asistir a la conversación de uno de los escritores contemporáneos más relevantes con otra de las figuras destacadas en español:

Salman Rushdie conversa con Juan Gabriel Vásquez

A las siete y media de la noche del sábado 27 de enero de 2018, Salman Rushdie salió al escenario del Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, acompañado por Juan Gabriel Vásquez.

"Buenas noches. Tengo el inmenso placer y privilegio de hablar con Salman Rushdie uno de los grandes novelistas de nuestro tiempo y el autor de libros que han marcado verdaderamente una época", dijo Vásquez.

Rushdie descubre a García Márquez

Tras los aplausos de bienvenida y la presentación, Juan Gabriel Vásquez le preguntó a Rushdie sobre la influencia de Gabriel García Márquez y Cien años de soledad porque al autor indio, en especial la novela Hijos de la medianoche (1981), "quizás la mejor apropiación que se ha hecho del mundo del Nobel colombiano". Rushdie dijo:

-Lo que me pasó es que escribí un libro antes de Hijos de la medianoche, pero fracasó y uno de mis amigos que leyó ese libro me dijo: Usted está influenciado por García Márquez. Y le contesté: ¿Ese quién es? La verdad es que no lo había leído. La respuesta de mi amigo fue: Vaya a una librería y compre Cien años de soledad ya mismo! Le dije: ¡Cien años de soledad!, Cien años! "No sea idiota, vaya y cómprela", insistió. Le hice caso, pero la edición en inglés tenía una portada de un cuadro de Rivera o de otro muralista mexicano, con unos campesinos socialistas mirando hacia el futuro en una portada gris. No me gustó. La compré de mala gana. Tan pronto leí la primera frase quedé cautivado.

He leído esa novela muchas veces. La traducción al inglés es brillante. Gregory Rabassa decía, muy orgulloso, que en una rueda de prensa García Márquez había dicho que la traducción al inglés era mejor que el original en el español.

En ese momento nunca había estado en Latinoamérica. Unos años después vine. En ese momento pensé que era muy similar a la India. Ambos son lugares donde hay influencia poderosa de la religión, hay generales que les gusta tomarse el poder y hay mucha corrupción.

Ruhdie, sus influencias y sus lecturas

Luego de descubrir la afinidad con el universo garciamarquiano y los aspectos parecidos entre América Latina e India, Rushdie habló de algunos autores latinoamericanos que le gustaron e influyeron.

-Tristram Shandy de Sterne, es un libro que me influyó mucho. Lo mismo que El tambor de hojalata, de Grass. Borges también. Luego leí Pedro Páramo, de Rulfo, pero la traducción no era muy buena. Al principio no entendía cuál era la alharaca con ese libro. Veinte años después, con otra traducción, entendí la relación entre Comala y Macondo. Luego empecé a leer a Alejo Carpentier, Vargas Llosa, Manuel Puig, Jorge Amado, Clarice Lispector.

Rushdie y las amenazas de muerte

En 1988 Rushdie publicó Los versos satánicos. Eso desató en Irán la ira del ayatolá Jomeini quien declaró la fatwa, condena a muerte. A partir de entonces y durante una década Rushdie vivió escondido. Vásquez preguntó por ese momento y Rushdie le interrumpió:

-Luego él se murió (Jomeini)

Y Vásquez agrego: "Usted ganó esa pelea".

—Solo quiero apuntar que uno de los dos sigue vivo. Habrán oído eso de que la pluma es más fuerte que la espada. Así que no se metan con un novelista.

Lo que pasó después de publicar Los versos satánicos me hizo valorar más el arte de la literatura... También pude ver que no soy el primer escritor que se ha metido en problemas. Dostoievsky se enfrentó a un pelotón; Mandelstham escribió sobre el bigote de Stalin y fue a parar a los campos de concentración. A Lorca lo persiguió Franco. Cuando uno empieza a analizar eso y se da cuenta de que muchos de los autores respondieron de manera heroica. Me dije: 'Este es nuestro trabajo. Tengo que vivirlo'. Pude darme por vencido, eso me hizo valorar más la libertad de expresión. Si uno vive en estos países donde hay libertad de expresión, la gente no le presta importancia. La gente no va diciendo: necesito aire, pero se da cuenta cuando empieza a faltarle.

La historia de la literatura está llena de autores asesinados y perseguidos.

Rushdie y la defensa de la novela

Pronto pasaron a la famosa muerte de la novela que Rushdie ha defendido.

-A la novela siempre se la declarado muerta. Las obras de arte sobreviven, los artistas son quienes son débiles. La literatura siempre sobrevive. Mi última novela sabía qué iba a pasar en Estados Unidos y yo no. Es la sabiduría de la novela. Fue una demostración de que la obra de arte es más sabia que el artista. Es muy aburrido ser profeta. No me interesa ese trabajo.

Rushdie y la lucha por la libertad de expresión

Juan Gabriel Vásquez recordó que Rushdie es un defensor de la libertad de expresión y lo hace a través de asociaciones como el Pen Club que ayuda a los autores perseguidos. "Usted decía, ¿quién tiene derecho a contar nuestras historias?":

-Me refería al autoritarismo que quiere controlar la narrativa. Hay diferentes clases de autoritarismo: religioso, político. Hay una lucha constante contra ella. Es muy importante que la defendamos.

Los escritores de la Ilustración entendieron que el enemigo no era el Estado que el enemigo era la Iglesia. En Cartagena de Indias visité hace unos años el antiguo palacio de la Inquisición y dije ¡wowun museo de la tortura!

Es importante que la iglesia no pueda limitar el pensamiento. Esa batalla la ganaron Voltaire, Diderot y hay que defenderla.

Sobre sus años escondido, Vásquez recordó que esa etapa está recogida en las memorias Joseph Anton, del año 2012. Un seudónimo a dos autores que Rushdie admira: Josep Conrad y Anton Chéjov. El autor anglo-indio reconoció que no lo hizo antes porque no quería revivir aquello para no sentir que retrocedía sino que quería seguir hacia adelante.

– En la época de protección policiaca, me pidieron que encontrara un seudónimo que pudiera utilizarse para alquilar casas. Entonces junté el nombre de Joseph Conrad y Antón Chejov. Conrad porque pensaba que escribía muy bien sobre un mundo secreto, sobre espías e intriga, y yo me encontraba en ese mundo. Y Chejov, porque escribía sobre el aislamiento y la nostalgia, lo que sentía yo en esos momentos. Joseph Anton lo empecé a escribir en primera persona. No me gustó porque me parecía narcisista. Quería dar la impresión de algo novelesco.

El libro aúna cosas sobre los perjuicios inherente a la verdad... Otro aspecto es que aborda el tema de la libertad de expresión, que es muy fácil apoyarla. A veces se dice yo apoyo la libertad de expresión, pero se restringen derechos por temas religiosos o dependiendo de intereses la libertad de expresión tiene un valor u otro. No, se debe apoyar sin ambages.

Rushdie y 'La decadencia de Nerón Golden' como espejo de EE UU

Llegó el momento de hablar de su última novela La decadencia de Nerón Golden, publicada cuando Donald Trump acababa de ser elegido presidente de Estados Unidos. Un libro profético, comentó Vásquez, porque fue escrita antes de esto.

-La gente dice que uno debe tener cuidado en no escribir sobre eventos cercanos, pero es un riesgo fascinante. El texto no es sobre Trump... Tengo la impresión de que alguna vez Hemingway dice que es mejor el matador que se acerca más al toro. Al escribir un libro en el momento exacto de los acontecimientos hay la sensación de estar toreando muy de cerca. Y es emocionante, de pronto estúpido y hasta puede ser mortal, pero emocionante. Sientes que si lo haces mal, el libro va a ser irrelevante como un periódico de ayer. Pero si tienes suerte, vas a poder capturar un momento de la historia. Creo que algunas de las grandes novelas han logrado hacer eso. El Gran Gatsby, por ejemplo. Quise hacer eso. Aunque si las elecciones de EE UU hubieran tenido un final distinto, no hubiera tenido que trabajar mucho más, porque no es sobre Trump sino sobre la polarización en un país que no se pone de acuerdo acerca de la naturaleza de la verdad.

Rushdie y la crisis de identidades

La identidad es otro de los temas fuertes de La decadencia de Nerón Golden. Vásquez le preguntó a Rushdie por esto.

-Estamos en la era de la crisis de identidad que cobija varios discursos. Es un gran problema en el mundo. ¿Qué significa ser estadounidense? es la pregunta en Estados Unidos. En India se relaciona con la identidad religiosa... En Inglaterra está el Brexit. El problema de los británicos es que no entendieron su historia porque se escribió en otros países.

El problema de la identidad es muy grande. Uno de los detalles del libro que me enorgullece es que ubico en algún lugar de Nueva York al museo de la identidad, es un sitio ficticio, pero sé que los periodistas googlearon para saber dónde quedaba...

Todos estamos muy confundidos.

Rushdie y el duelo de la novela y el ensayo

Narrativa, ensayo; ensayo, narrativa... Y pasaron a hablar de la moda de la novela y la moda de la autoficción. Para Rushdie eso se mezcla. Puso el ejemplo de las obras de Elena Ferrante que la gente creía que eran autobiográficas de la autora que firmaba con un seudónimo, pero cuando se supo quién era la verdadera creadora se supo que llevaba una vida distinta.

-Algunos dicen que los libros de no ficción se venden ahora mejor que la ficción. Hay literaturas que pasan de moda.

Salman Ruhsdie se despide

Una hora después terminó la conversación. Y una de las últimas ideas y confesiones de Salman Rushdie fueron:

-Para mí escribir un libro es una forma de conversar con el mundo. Una de las cosas que puede hacer la novela es reconstruir un estado de la realidad.

El escritor salió entre aplausos. Unos minutos después firmó libros a sus lectores.

