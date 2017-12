Sergio Ramírez: “Conocer el poder es como conocer el amor”

Por Winston Manrique Sabogal

Su aspecto sereno sigue imperturbable a pesar del rayo que le cayó en forma de Premio Cervantes de las Letras hace dos semanas "por reflejar la viveza de la vida cotidiana, convirtiendo la realidad en una obra de arte". Sergio Ramírez (Nicaragua, 1942) asume con la misma amabilidad y complicidad de siempre la avalancha de peticiones improvisadas que requieren su presencia en la 31ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL.Y eso incluye entrevistas y declaraciones para los medios de comunicación latinoamericanos y españoles.

En un rincón de su agenda, pero como si fuera lo único del día, el periodista, escritor, divulgador cultural, revolucionario sandinista y exvicepresidente de Nicaragua respondió a las preguntas de los lectores de WMagazín, el miércoles 29 de noviembre.

Un encuentro en el que habla de las claves del cuento y la novela, de su esperanza en el futuro de la literatura centroamericana y su profundo interés por dar a conocer a los jóvenes autores nicaragüenses: "Hay escritores jóvenes con mucho talento que merecen ser conocidos fuera de las fronteras", aseguró. Continuó hablando de su militancia política, sus novelas imprescindibles y la violencia exacerbada contra la mujer.

Las siguientes son algunas de las preguntas formuladas por los lectores a Sergio Ramírez y fragmentos de sus respuestas:

¿Cuál cree que es la clave para escribir un buen cuento?

Tener una idea redonda. Sentir una historia completa en la cabeza: saber cómo empieza y cómo va a terminar. Si uno tiene registrada en la cabeza la frase final, ya lo tiene todo.

¿Hay alguna de sus obras que le gustaría ver convertida en película?

Mi novela Castigo divino fue llevada a la televisión en Colombia, dirigida por Jorge Alí Triana, y mi cuento El centerfielder se hizo película en Nicaragua. A mí me encanta la idea de que uno de mis libros pueda ser puesto en otro lenguaje distinto al de la literatura.

¿Cuál cree que es la principal aportación de su paso por la guerrilla y la revolución de Nicaragua a su literatura?

La experiencia de haber estado en las entrañas del poder revolucionario. Tomar conciencia de que el poder se parece mucho a cualquiera que sea la ideología que está de por medio. Conocer el poder es como conocer el amor para un escritor. Me ha dado un gran instrumento para hablar del poder en mis libros.

¿Cuáles son sus cinco novelas favoritas?

No puedo prescindir nunca de El Quijote, de Cervantes. También mencionaría Guerra y paz,de Tolstói, la novela que a mí me hubiera gustado escribir. También citaría a Los hermanos Karamazov, de Dostoievski, como una novela fundamental para conocer las oscuridades del alma humana. Madame Bovary, de Flaubert, me enseña la precisión en el lenguaje. El Proceso, de Kafka, me introduce dentro de un mundo absurdo. Las palmeras salvajes, de Faulkner. Y de latinoamericanos, indiscutiblemente, Pedro Páramo, de Rulfo.

¿Por qué el hombre agrede tanto a la mujer? ¿De dónde cree que viene esto?

Esto tiene raíces culturales muy profundas. Yo creo que de ser un asunto cultural ha pasado a ser un asunto psicobiológico. Un hombre considera a la mujer como un derecho natural suyo, y muchas mujeres sufren esta agresión como que es su deber. Nicaragua es un país muy violento hacia la mujer. Esto hay que combatirlo desde la conciencia, no hay que quedarse callado.

Al finalizar el videochat, Sergio Ramírez firmó una dedicatoria a sus lectores en WMagazín en su última novela, Ya nadie llora por mí (Alfaguara).

Te invito a ver el videochat con Sergio Ramírez y las preguntas de los lectores de WMagazín:

