San VaLIENtín

"La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar". Silvio Rodríguez lo cantó en Oleo de mujer con sombrero y fue su particular manera de decir que el amor es sólo para los valientes. Claro que siempre hay quien dice que los cementerios están llenos de hombres y mujeres valientes. Y es cierto, están enterrados junto a los cobardes, pues el final de todos es el mismo.

Pensaba decir que si de verdad quieres celebrar San Valentín, no compres nada y te limites a hacer cada día lo que te griten tus entrañas. Dile que le quieres. Dile que te ha roto el corazón. Dile que te mueres de amor. Dile que ya no le amas. Dile que hay otra persona. Dile que quieres más. Dile que lo echas de menos, o que no. Dile que se quede a dormir. Dile que hace semanas que no te borras su imagen de tu cabeza. Pídele una cita, un beso o un polvo, o yo que sé. Pero sé valiente. Que si sale mal, hay ansiolíticos, antidepresivos y chocolate negro, y si no lo haces el mundo no gira y tú..., tú te lo vas a perder.

Sin embargo lo he pensado mejor, así que obvia lo que acabas de leer. No importa lo capullo o capulla que seas, siempre habrá algún imbécil que cometa la heroicidad de quererte. Está comprobado.

