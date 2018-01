'El gobierno español siente no haber hecho nada'. Así es su verdadera campaña contra la violencia machista

"A little less conversation, a little more action, please" cantaba Elvis Presley allá por 1968. Una estrofa que viene al pelo para dedicársela hoy al gobierno español por su pasmosa inactividad ante el grave problema que afecta a toda la población: la violencia machista. El hecho de que todos los años haya cientos de mujeres asesinadas, agredidas, abusadas y menospreciadas en nuestro país, es un problema de estado.

El hecho de que todos los años haya cientos de hombres que asesinan, agreden, abusan y menosprecian a las mujeres en nuestro país, también es un problema de estado. El gobierno de Mariano Rajoy ha decidido hacer oídos sordos a este conflicto rechazando el 88% de las propuestas presentadas por el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género y desestimando la dotación de 200 millones de euros comprometidos para trabajar en este asunto. ¿Cómo y cuándo piensan acabar con esta lacra? ¿Diciéndole a las víctimas aquello de vuelva usted mañana?

Para el gobierno español son los vecinos y sus colegas los verdaderos culpables de todo

El pasado mes de noviembre este mismo gobierno, el de Mariano, lanzaba una insólita campaña en la que situaba coronas fúnebres sobre puertas de hogares que habían sufrido la violencia machista, con un texto que indicaba: "Tus amigos y vecinos sienten no haber hecho nada". ¿Se puede tener más cara? No sólo nuestro gobierno no se despeina ante tal situación sino que tampoco asume un ápice de responsabilidad. Y en lugar de ello paga el diseño de unos cartelitos para señalar con el dedo a los demás. Le endiñan las muertas a otros.

Para el gobierno español son los vecinos y sus colegas los verdaderos culpables de todo. Lo han visto y lo han consentido. ¿A qué juzgados iban a dirigirse si las estructuras especializadas para tratar este tema son inexistentes? ¿En qué situación iban a dejar a los menores, también víctimas? ¿Cómo iban a denunciarlo si la violencia hacia las mujeres está legitimada desde todos los ámbitos? Al menos no hicieron culpables a las propias víctimas como acostumbran a hacer todos los discursos mediáticos.

La nueva moda es el 'branded content' de la igualdad de género. N o sólo lo utiliza la política, también lo están haciendo las empresas y hasta las cadenas de televisión

Nuestro gobierno no sólo no actúa ni se considera responsable, sino que se aprovecha del problema para hacerse la foto y llenar de promesas vacías sus mítines. La nueva moda es el branded content de la igualdad de género: colocas unas cuantas palabras biensonantes que hagan referencia a esta cuestión y quedas como institución comprometida aunque la violencia de género te importe un carajo, mucho menos hacer ningún esfuerzo por el cambio.

No sólo lo utiliza la política, también lo están haciendo las empresas y hasta las cadenas de televisión. Antena 3 lo hizo recientemente colándonos un speech feminista en las campanadas de fin de año. Lo pronunciaba una joven semidesnuda al lado de un hombre mucho mayor muy bien abrigado... Algunos hasta se lo tragaron.

El Gobierno de España nos está tomando el pelo, se está riendo de las víctimas y las está utilizando

La campaña más honesta por parte de nuestros dirigentes habría sido la de llenar los cementerios de esas mismas coronas pero con el texto: "El gobierno español siente no haber hecho nada". También podrían haber enviado ramos de flores a las casas de acogida de mujeres maltratadas con tarjetitas que dijeran: "No eres tú, es el gobierno español". O dejar pequeñas notas firmadas en las escenas de crímenes con la frase: "El gobierno español no estuvo aquí".

Por supuesto que todas las personas, desde el lugar que ocupamos en la sociedad, podemos hacer cosas para solucionar este problema pero nada es comparable a lo que pueden hacer las leyes y los recursos económicos. ¿De qué sirve aprobar solamente un 12% de las medidas aportadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género? ¿Y cómo se van a realizar sin la dotación económica para llevarlas a cabo? El Gobierno de España nos está tomando el pelo, se está riendo de las víctimas y las está utilizando. Una sociedad desigual es una sociedad enferma y parece que nuestro gobierno nos prefiere muertas.