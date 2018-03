Cabreo entre los espectadores de 'Fama' por lo sucedido durante el programa

Fama a bailar ha vuelto. El mítico programa de baile de las sobremesas de Cuatro ha vuelto, esta vez a #0, de Movistar+, y parece que lo ha hecho en buena forma.

Paula Vázquez está —de nuevo— al frente del concurso y en los pocos días que lleva el programa en marcha parece que está teniendo una buena acogida en redes.

Fama tendrá muchas similitudes con Operación Triunfo 2017: un canal 24 horas y una aplicación en la que votar para decidir el rumbo de los bailarines dentro del concurso.

Pero en la noche del martes, los seguidores de Fama se han enfadado en Twitter por partida doble. Muchos se han quejado de que la app no les permitía votar por su concursante favorito. Otros se quejaban de que la aplicación sólo está disponible para los móviles con sistema operativo Android y no para los de iOs, los usuarios de iPhone.

Estos son algunos comentarios que se quejaban de lo ocurrido.

¿A alguien le deja votar? La app va de mal en peor. #FamaABailar13M — Mars (@HeavenWithJimmy) 13 de marzo de 2018

Me extreso quiero salvar a Belen y no me funciona la app😭#FamaABailar13M — Rebe❤️ (@rebe_amaia) 13 de marzo de 2018

#FamaABailar13M quiero votar en la app para salvar a Ester pero no me sale para votar🙄 — María🐬 (@deliveryfresa) 13 de marzo de 2018

Me he descargado la app para salvar a Dani y no me deja votar 😢😢 #FamaABailar13M — Naaat 🍍🍊🐘 (@naaatgh_) 13 de marzo de 2018

NO ME DEJA VOTAR EN LA APP

HELP#FamaABailar13M — lauri 💚 (@opxraciontfan) 13 de marzo de 2018

¿¡ por qué no me va la app para poder votar !? #FamaABailar13M no me quiero estresar @FAMAabailarCero — Javi 6onzález (@Javi97Gonzalez) 13 de marzo de 2018

Por que no me deja votar la app 😭😭😭😭😭 #FamaABailar13M — Boletus. (@violetallorente) 13 de marzo de 2018

No me deja votar la puta app. #FamaABailar13M — 🔸 Rú. (@_xFool4U) 13 de marzo de 2018

La cuenta oficial del programa en Twitter ha respondido a los usuarios: