La historia del niño que volvió a estudiar porque no podía vivir de la petanca toma un giro inesperado

En 2010, el periódico de Murcia La Verdad, publicó una entrevista a un joven murciano que se dedicaba a la petanca llamado José Gómez.

"Volveré a estudiar; de la petanca no se puede vivir", fue el titular de ese encuentro con el deportista. Desde ese momento el recorte de prensa con la foto de José Gómez corrió como la pólvora por internet y se convirtió en uno de los memes más famosos de España.

Ahora, ochos años después, y gracias a las redes sociales, Gómez ha vuelto a ser noticia. La cuenta de Twitter Memes Castellanos publicó un tuit con el recorte de prensa del jugador de petanca y con otra foto de José Gómez en la actualidad.

Remember this hero?

This is him now. Feel old yet? pic.twitter.com/H5D0my5K4h