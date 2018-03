El adiós a Stephen Hawking vuelve a poner de manifiesto la diferencia entre Obama y Trump

Este martes el mundo perdió la brillante mente del astrofísico Stephen Hawking, un científico y divulgador británico con ideas progresistas, ateo y muy crítico con el actual presidente de EEUU.

Colegas de profesión y gente de todo tipo de gremios y ocupaciones han llorado la muerte de uno de los hombres más inteligentes del mundo, que además gozaba de un gran sentido del humor.

El expresidente de EEUU Barack Obama ha sido uno de los que ha rendido homenaje al cosmólogo y físico teórico con un tuit muy emotivo que ya tiene más de un millón de 'me gusta', acompañado de una foto del momento en que le concede una distinción por su carrera.

Have fun out there among the stars. pic.twitter.com/S285MTwGtp