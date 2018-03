Jordi Évole se disculpa con Marta Sánchez por lo que dijo de sus impuestos

En su última visita a El Hormiguero (Antena 3) a finales de febrero, Jordi Évole lanzó un encendido mensaje contra la cantante Marta Sánchez, que en esos días era el centro de la polémica por haberle puesto letra al himno de España.

Este miércoles la artista pasó por el mismo plató y pudo responder a sus palabras. Fue el presentador, Pablo Motos, quien introdujo el asunto. "Jordi Évole hizo un comentario desafortunado diciendo que tú hacías el himno de España y luego pagabas los impuestos en América, en Miami", deslizó.

En ese momento, la cantante preguntó cuál era su cámara para mirar a ella fijamente y enviar un mensaje al presentador de Salvados (laSexta). "Jordi, querido, yo que te admiro mucho como periodista he de decirte que mis flores favoritas son las peonías rosas, para que te marques el detallazo de mandarme un buen ramo por metepatas. Tributo en España desde que empecé con 19 años a cantar. Nunca jamás en mi vida he tributado en otro sitio que no sea mi país. Es más, no solamente tributo aquí sino que todo lo que gano fuera me lo traigo aquí y lo tributo aquí", manifestó la artista con tono muy serio.

Marta Sánchez aprovechó para lanzar otra reflexión más general: "Hay que tener un poco más de cuidado antes de decir, de insultar y de afirmar cosas de los demás sin saber [...] porque las palabras tienen un efecto en el tiempo, en la vida de todos".

Después del programa Jordi Évole respondió a las palabras de Marta Sánchez. El presentador reconoció su error y pidió perdón a la cantante. "Marchando unas peonías rosas. Mis disculpas", escribió en su cuenta de Twitter.