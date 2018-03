La charla de un amigo de la familia de Gabriel con Ana Julia poco antes de su detención: "Aquí estoy, sin esposas"

El periodista Manuel Vilaseró ha relatado, en El Periódico, su experiencia con Ana Julia el pasado 7 de marzo —cuatro días antes de la aparición del cadáver del pequeño Gabriel en su maletero y de la detención de la mujer—. El informador, amigo de la familia del niño, cuenta en el citado diario la "hora de intimidad" que pasó "con el monstruo en la habitación de Gabriel".

"El miércoles 7 de marzo recibí una llamada a las 14.30 del mediodía en la que un compañero me alertaba de que algunos medios audiovisuales publicaban que la 'madrastra' del niño Gabriel se había derrumbado y había confesado haberlo asesinado a una patrulla de la Guardia Civil que se la iba a llevar detenida". Así comienza su relato, a ratos escalofriante, Vilaseró, quien recuerda que se desplazó a la casa de la abuela del pequeño en Las Negras, donde se encontró a Ana Julia adormilada y supuestamente dolorida en el sofá, tras haber recogido la camiseta del pequeño.

"Dicen que estás detenida", recuerda el periodista que le dijo, a lo que la mujer le respondió: "Pues ya ves, he ido al médico, que me ha recetado ibuprofeno y tranquilizantes. Aquí estoy, sin esposas".

El periodista de El Periódico, quien en todo momento asegura que intentó no alarmar a Ana Julia, por si realmente era la autora de la muerte del pequeño, recuerda el momento en el que se sentó en el suelo junto a su cama y cómo se dispuso a escuchar su narración del hallazgo de la camiseta.

"He pasado todo el día con Ángel —el padre del niño y novio de Ana Julia—, Manel", le dijo la mujer, quien matizó que era imposible que ella hubiera colocado la prenda: "Por la tarde Ángel me preguntó, como solía hacer cada día, 'adonde me vas a llevar hoy a buscar a Gabriel'", asegura Vilaseró que le dijo Ana Julia.

"Cuando vi la camiseta, me volví loca. Me tiré por el terraplén, la cogí, la estrujé y la olí, y comprobé que llevaba la misma colonia que yo le había puesto por la mañana", continuó narrando Ana Julia, quien no escatimó en detalles a la hora de describirle al periodista de El Periódico la desesperación y la angustia del padre en ese momento.

Entonces, Ana Julia sentenció: "Manel, tu sabes que es imposible que yo le hiciera daño a ese niño. Soy su 'madrastra'", exclamó.

El periodista reconoce en su relato que salió de la habitación del pequeño relativamente convencido de la inocencia de Ana Julia, algo que cambió apenas un par de días después, cuando todo empezaba a apuntar hacia ella y la Guardia Civil debía confirmar si Ana Julia había secuestrado al niño. Vilaseró rememora que, entonces, transmitió a Ana Julia que sus fuentes la descartaban como sospechosa: "Esta vez la engañada iba a ser ella".