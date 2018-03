Rajoy se hace 'youtuber' y pasa justo lo que estás pensando

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha estrenado como youtuber. El político del Partido Popular ha anunciado en su cuenta de Twitter que iba a publicar un vídeo en el que iba a comentar por qué se afilió al PP.

En las imágenes, Rajoy cuenta que se afilió al PP a los 26 años pero que con 22 "ya pegaba carteles" y destaca que en ese momento su partido "sólo tenía 9 diputados".

Como era de esperar, nada más publicado el vídeo el tuit se ha llenado de respuestas ingeniosas sobre la nueva faceta como youtuber de Mariano Rajoy.

Estas son las mejores respuestas al vídeoblog de Rajoy.

Para cuando el Draw my life? :V

No olvides acabar tus videos con la frase "si te ha gustado dale Like y no olvides suscribirte"