Varios muertos en Miami al derribarse un puente para peatones

Varias personas han muerto este jueves en Miami al derrumbarse un puente para peatones recién instalado sobre una calle, y que conectaba edificios de viviendas de estudiantes con con el campus de la Universidad Internacional de Florida (FIU), han informado medios locales.

El puente, todavía en construcción, se ha desplomado por causas desconocidas sobre la conocida Calle Ocho a la altura de la Avenida 109, y medios locales, que citan a la Patrulla de Carreteras, aseguraron que hay "varios muertos", mientras el Departamento de Bomberos ha indicado en Twitter que hay "múltiples pacientes heridos".

#MDFRUpdate: There are multiple patients injured. We're working on confirming numbers. Please continue to follow us on Twitter for updates. https://t.co/FVjUJndqYH