9 cosas que ni te imaginas que hacen los pensionistas para sobrevivir

El Gobierno pagó el pasado viernes una paga extraordinaria de 101,24 euros de media a cada pensionista por los atrasos correspondientes a los siete primeros meses del año y a la paga extra.

Una medida que llegaba tarde para dos jubilados de 67 y 68 años que se unieron para cometer una treintena de robos en oficinas de Barcelona aprovechando que ya no había nadie en los edificios.

Según los Mossos d'Esquadra, que han detenido a esta pareja de ancianos ladrones, lo hacían porque "recibían pensiones mínimas" y "habían optado por delinquir" ante la situación de precariedad en la que se encuentran.

Quizás estos dos jubilados participaron en algunas de las numerosas movilizaciones que han llevado a cabo colectivos de pensionistas durante los últimos meses reclamando la revalorización de las personas de acuerdo al IPC y en contra de la "mierda" de subida del 0,25% aprobada por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Sin llegar al extremo de estos dos pensionistas, durante las protestas los manifestantes fueron dando buena cuenta de sus quejas y reivindicaciones en los medios de comunicación, pero también explicaron las penurias que muchos de ellos pasan para llegar a fin de mes con sus míseras pensiones.

No irse de vacaciones

"No me puedo salir de nada. Mirando al euro, dónde comprar más barato. No me puedo hacer un viaje, no me puedo ir de vacaciones. Me arreglo con la ropa como puedo", explicó en LaSexta Noche Chelo, pensionista que cobra 600 euros y gracias a que cobra también una pensión de viudedad. Como muchos pensionistas, ayuda a sus tres hijos.

LA SEXTA NOCHE

Ir a pedir leche y pan a un convento

Lo contó la monja Sor Lucía Caram en su cuenta de Twitter. A su convento llegó el pasado día 3 de marzo una pensionista de 83 años que llevaba tres días sin comer porque con su pensión sólo puede costear los gastos del piso y sólo le sobran 38 euros. Acudió a pedir algo de pan y leche para alimentarse.

Una mujer de 83 años vino al Convento a pedir leche y pan. Lleva 3 días sin comer. No le llega su pensión... con ella paga los gastos de "su piso" y después le quedan 38€ para pasar el mes — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) 3 de marzo de 2018

Usar el agua de la ducha para la cisterna

Pilar cobra 345 euros al mes. Vive como puede para llegar a fin de mes. Y se las ingenia. Por ejemplo, cuando se ducha, hasta que el agua se calienta, coge el agua fría con un cubo para usarla en la cisterna y ahorrar. Otra forma de ahorrar es apagar la luz cuando ve la tele. "Como en el cine", bromea. Se lo contó a la periodista Andrea Ropero en LaSexta Noche.

LA SEXTA NOCHE

Dar de comer a 8 personas con menos de mil euros

Juan Gómez, de 80 años, relató al programa Hora 25 de la Cadena SER cómo logra dar de comer a sus hijas, sus yernos y sus nietos, en total 8 personas, con su pensión de apenas 941 euros. "Como un chicle, estirando. Quitamos de aquí y poniendo de allí. Ahora me ha llegado la luz y no lo puedo pagar. Que hagan lo que quieran. Si pago 200 euros de luz, ¿qué como yo?", se pregunta.

Escucha "Ochenta años, cuarenta trabajados y ni para una cerveza" en Play SER

No encender la luz de casa para no gastar

La actriz Beatriz Rico escribió un hilo en Twitter el pasado 3 de marzo explicando la situación de un pensionista de 89 años al que acudió a ayudar, como voluntaria de un hospital, después de haber sufrido una caída en su casa. El motivo de la caída fue que, para ahorrar, no enciende la luz y camina a oscuras por su casa. "Esto es muy duro, es mi padre", le contaba su hijo, Carlos, de 60 años. "Cena en penumbra y afloja las bombillas de la lámpara del salón para que sólo se encienda una".

Os transmito sus palabras: "mi padre vive solo pero va a echar una mano una señora de los servicios sociales, o mi hermano o yo, nunca está solo. El problema es que con su pensión no le llega, así que los hijos le ayudamos. Pero lo pasa mal, — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 2 de marzo de 2018

creo que le da vergüenza que a sus años tengamos que rescatarle nosotros. Por no gastar electricidad anda a oscuras por la casa cuando anochece. Cena en penumbra y afloja las bombillas de la lámpara del salón para que solo se encienda una. Esto es muy duro. Es mi padre" — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 2 de marzo de 2018

No poder ir al funeral de su madre

Amira Sayez, pensionista de 72 años, lleva sin trabajo desde 2015 y cobra tan sólo 600 euros de pensión. Insuficiente para hacer frente a imprevistos, como la muerte de su madre. "Murió mi madre y no pude ir a verla, porque no podía pagar un viaje a mi país. Porque no puedo, tengo que mantener y pagar primero los recibos", explicó en directo al programa Al Rojo Vivo de LaSexta.

AL ROJO VIVO

Sostener a tres familias con 660 euros

Alfonso Martínez, pensionista de Ferrol (A Coruña), cobra apenas 664 euros de pensión. Con esa cantidad, tras toda una vida cotizando, tiene que ayudar a su nieta, embarazada con 19 años, y a sus hijos, "con muchísimos problemas". "Estamos viviendo tres familias con una pensión de 664 euros". "Llevo trabajando desde los 14 años", se lamentaba en los micrófonos de Al Rojo Vivo de LaSexta.

AL ROJO VIVO

No poder hacerle un regalo a su nieta

Miguel, sevillano. Contó en el programa LaSexta Columna que su pensión no le da para poder hacerle un regalo a su nieta cuando cumple años. "Yo no puedo decirle, toma un regalito", explicó.

LA SEXTA COLUMNA

Lavar siempre en frío para ahorrar

Mari Carmen Pascual, pensionista valenciana de 75 años, explicaba en enero a El Periódico que ella y su marido, con una pensión de 400 y 500 euros, respectivamente, hacen equilibrios para llegar a fin de mes.

"No nos podemos ir a tomar aperitivos, nos los hacemos en casa", explica esta mujer, que su marido "antes no come que dejar de pagar la escalera". "Él me lleva loca con la luz y yo llevo mucho cuidado con el agua. Siempre lavo en frío".