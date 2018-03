Por qué unas desapariciones saltan a los medios y otras, no

Informativos, prensa, radio, redes sociales, toda España se ha volcado con la familia de Gabriel Cruz, cuyo caso ha sido uno de los más mediáticos que se recuerdan. El pequeño desapareció el 27 de febrero en Las Hortichuelas, un recóndito lugar del Cabo de Gata en el que viven unas 50 personas, un lugar poco propicio para este tipo de sucesos.

Diana Quer, Marta del Castillo, Jeremy Vargas, Gabriel Cruz son algunos de los nombres de jóvenes desaparecidos que han tenido repercusión en la prensa. Según el coordinador de SOS desaparecidos en Aragón, José María Rudiez, hay unas 14.000 desapariciones al año en España.

Manuel Marlasca, jefe de sucesos de laSexta, ha cubierto una infinidad de desapariciones, pero la de Gabriel se sale de lo común: "De esas supuestas 14.000 desapariciones muy pocas son de alto riesgo y la de Gabriel era de alto riesgo desde el minuto uno".

Patricia Ramírez y Ángel Cruz, los padres de Gabriel, durante un acto para buscar a su hijo.

En el caso del pequeño Gabriel hay varios factores hicieron que la desaparición del menor saltase a la opinión pública.

"Si el desaparecido es joven adquiere más fama. Al ser un crío llama más la atención. Cuando desaparece alguna persona mayor se piensa que lo van a encontrar muerto y, por eso, a la prensa no le llama la atención", afirma el coordinador de SOS desaparecidos en Aragón, encargado de elaborar el 95% de las fichas de desaparecidos.

"Niños de ocho años no desaparecen todos los días, eso es básicamente lo que la hizo mediática", cuenta Marlasca por teléfono a ElHuffPost.

"Estamos hablando de un crío de ocho años que nos conmueve a todos porque nos identificamos con el dolor de esos padres. Este caso ha sido muy emotivo y potente porque tenía elementos casi de película", explica Rocío Orellana, reportera de La Mañana de TVE.

La familia, fundamental

Para Marlasca, es la familia de los desaparecidos la que tiene la llave para que los medios les presten atención. "Los padres de Gabriel se movilizaron desde el minuto uno para hacerla mediática y buscarlo con todos los medios que tienen al alcance", explica.

El coordinador de SOS Desaparecidos da otra clave en la que no reparan los periodistas: "Que los padres tengan contactos ayuda mucho a que se hable más de un desaparecido, pero lo fundamental es la prensa, si le interesa a los medios, rápidamente va a ser mediático", apunta José María Rudiez.

Para ejemplificar el papel de los padres, Marlasca recurre al asesinato de Marc y Paula, los jóvenes asesinados en el pantano de Susqueda: "A sus padres no les hemos visto jamás la cara. Nunca. Ni en ese mes y medio ni después. Ellos no quisieron que fuese mediática y después del asesinato tampoco. Es importante el protagonismo que quieran adquirir los familiares de los desaparecidos".

El caso de Gabriel Cruz se ha salido de lo común desde el principio. El primer día se detuvo a un acosador de la madre del pequeño y todos los focos cayeron directamente sobre él.

Poco después apareció una camiseta blanca en una zona que ya se había inspeccionado y, finalmente, eL fatal desenlace: la pareja del padre es la asesina confesa.

"Ocurren una serie de hechos extrañísimos que ofrecen tintes de suspense y todos se preguntaban qué habrá pasado", explica Orellana.

No se desaparece en Madrid en Navidad

La zona también influye. En un entorno de 50 habitantes como Las Hortichuelas es raro que desaparezca un niño en esas circunstancias en un camino de sólo 100 metros.

"Que un niño salga de casa en un pueblo tan pequeño, en una zona que no es peligrosa, que se conocen todos... Tiene que ser una persona del círculo cercano porque es raro que allí hubiese un extraño. No desaparece en un barrio de Madrid, es un sitio muy específico que añade misterio", asegura Orellana.

No desaparece en un barrio de Madrid, es un sitio muy específico que añade misterio" Rocío Orellana, reportera 'Las Mañanas de TVE'

Además, según pasaron los días, fueron apareciendo novedades que daban un revés al caso. "Si todavía estuviésemos buscando al pequeño después de 20 días sin saber nada más, el caso se iría apagando. Los medios somos muy voraces y en seguida llevamos el foco a otro lado. En la desaparición de Gabriel fueron apareciendo novedades rápidamente que iban alimentando el foco", cuenta Marlasca.

"Este caso en concreto ha sido muy corto, hemos visto el comienzo de la desaparición, la búsqueda y la aparición del cadáver, no ha sido tan largo como el de Diana Quer, que duró más de un año", explica Orellana.

Y Marlasca coincide: "Al ser un caso que se ha resuelto en un corto espacio de tiempo no ha habido que alargarlo artificialmente. En el caso de Diana Quer durante muchos meses no hubo ninguna noticia porque el trabajo que estaba haciendo la Guardia Civil lo estaba haciendo en la sombra y no bajo los focos. Ahí sí se alargó de manera artificial por los medios".

El papel de la prensa

La Guardia Civil contó es su comparecencia después de la detención de Ana Julia Quezada que la prensa había perjudicado la investigación.

"La Policía y la Guardia Civil siempre trabajan mejor cuando no hay foco mediático y en la sombra", cuenta el presentador de Informe Marlasca, que dedicó varios especiales el día que apareció el cuerpo del menor en el maletero de la asesina confesa. Y añade: "La resolución del caso de Diana Quer se produjo así, sin ningún foco. La policía llevó a cabo la investigación sin que la prensa lo supiese".

Pero asegura que, en este caso, el papel de la prensa no ha sido tan negativo: "Hay una búsqueda pública por los pozos de la zona en la que participan miles de voluntarios y la prensa se muestra como una herramienta de ayuda más para la difusión de la búsqueda del crío. Realmente la investigación que importa se hace sin ningún foco delante".

Por su parte, Orellana explica que, al trabajar en un medio público, no tienen la necesidad "de dar una exclusiva cada poco rato". "En TVE hemos sido muy respetuosos y la familia nos ha felicitado por ello. No nos hemos lanzado a la piscina con cualquier 'última hora' y no tenemos la presión de dar un titular morboso y estar de exclusiva en exclusiva aunque todos nos podemos equivocar".