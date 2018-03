Trump mintió a Trudeau durante su encuentro y ahora alardea de ello

Las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que presume de que mintió al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, cuando dijo que Estados Unidos mantiene un déficit comercial con Canadá, están causando indignación en el país.

Tras la publicación de las palabras que Trump ha pronunciado este miércoles en un acto de recaudación de fondos, el ministro de Transporte de Canadá, Marc Garneau, ha aclarado que "Estados Unidos tiene un pequeño superávit con Canadá de alrededor de 8.000 millones de dólares".

Garneau ha añadido que el comercio entre los dos países está equilibrado y que el posible superávit o déficit es una minucia porque diariamente el comercio entre los dos países es de más de 2.000 millones de dólares.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá también ha discutido las palabras de Trump para señalar que de acuerdo a las propias cifras del Gobierno estadounidense, en 2016 Estados Unidos tuvo un superávit comercial de 12.500 millones de dólares.

Una de las voces que ha expresado más indignación por el reconocimiento por parte del propio Trump, que se inventó el déficit comercial con Canadá, ha sido el que fuera embajador de Estados Unidos en Ottawa hasta enero, Bruce Heyman. "Mentir a nuestros amigos sólo dañas las relaciones", ha asegurado Heyman en Twitter, y añadió que Trump debería avergonzarse por sus acciones.

"Canadá es nuestro mejor amigo, aliado y el mejor socio comercial en el mundo. 630.000 millones de dólares en comercio bilateral en bienes y servicios. La relación comercial está EQUILIBRADA con años con pequeños superávit (sí, ahora) o déficit", añadió Heyman.

As Ambassador I worked 24 hours a day for 3 years to enhance our relationship with our best friend Canada. When I left it was the best relationship the USA had in the world. The President is casually throwing Canada under the bus and this is just wrong.