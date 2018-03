TENDENCIAS

50 madres y sus 50 hijos con síndrome de Down cantan para cambiar tu percepción del trastorno

Cincuenta madres británicas del grupo de Facebook Designer Genes (genes de diseño) han grabado un karaoke en un coche con sus hijos, alguno de los cuáles tiene síndrome de Down. Todos interpretan la letra en Makaton, un tipo de lenguaje de signos ideado para ayudar a los menores con problemas de aprendizaje, y que puedan utilizarlo junto al habla. Su objetivo es cambiar la percepción de la sociedad hacia este trastorno, ya que en Reino Unido el 90% de los fetos diagnosticados son abortados. "Quiero que la gente sepa que tener un hijo con síndrome de Down no asusta y es una aventura maravillosa, llena de alegría, amor y algunos desafíos", apunta una madre a Antena 3.