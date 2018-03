Los padres de Gabriel, el niño almeriense de 8 años asesinado presuntamente a manos de Ana Julia Quezada, novia del padre del pequeño, tratan de digerir estos días la tragedia que han vivido.

Así lo han contado al programa Informe Semanal de TVE, donde han contado cómo era Gabriel ("un niño feliz que nos llenaba la vida de felicidad", han explicado) y donde se han referido a la asesina confesa de su hijo.

"Hay una responsabilidad de darle el protagonismo a la bruja mala o al niño que ha parado a la bruja", dice Patricia, la madre de Gabriel. "El protagonista de esta historia es Gabriel, el que le ha parado los pies a la bruja. Ella ya no le va a hacer daño a nadie nunca más", añade Ángel, padre del niño.

Ambos se están apoyando mucho estos días, cuando se cumple una semana de la detención de Ana Julia mientras transportaba el cadáver de Gabriel en el maletero del coche.

"Está claro que ahora tenemos que ayudarnos", dice Ángel, quien reconoce ser incapaz "de concebir la vida sin Gabriel". "Me tienen que enseñar, porque yo no acepto que tenga que vivir sólo de su recuerdo", afirma compungido.

"Esta mañana hablábamos de que es necesario que haya una parte que hagamos los dos", explica Patricia, quien cree que es fundamental "para canalizar la rabia y la ira", aunque admite que tienen todavía que "aprender a caminar" sin su hijo.

Los dos coinciden en que todavía les "cuesta aceptarlo". "Andar sin Gabriel no sé cómo lo vamos a hacer. No lo sabemos, imagino que no nos pondremos objetivos a largo plazo. Mañana será el día siguiente. No sé cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a llevar", explica Ángel.

