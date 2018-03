Javier Calvo se ha apuntado a la tendencia de publicar fotos de cuando era pequeño y este domingo ha sorprendido a sus seguidores de Twitter compartiendo no una, sino ¡dos! imágenes. En la primera de ellas, se puede ver a uno de Los Javis siendo un niño y en la segunda ya es un adolescente.

Aunque su estilismo ha cambiado bastante, ¡la cara sigue siendo la misma!

Esta es la primera foto que ha compartido Calvo:

Justo después de compartir esta imagen, Calvo se ha venido arriba y ha publicado una segunda entrega, pero en esta le podemos ver un poco más mayor. "Corría el año 2004 y él iba a discotecas light", ha escrito junto a la imagen.

Las fotos han sido muy bien recibidas y comentadas por sus seguidores:

Pues no has cambiado ta to. Sigues siendo un amor!