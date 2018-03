La mejor profesora del mundo da clase en una de las zonas más deprimidas de Reino Unido

Andria Zafirakou es profesora de arte y confección en la Escuela Comunitaria de Alperton, una localidad al noroeste de Londres y una de las zonas más deprimidas de Reino Unido.

Pero también es, desde este domingo, la mejor profesora del mundo, según ha reconocido la Fundación Varkey, que cada año otorga el Global Teacher Prize, un premio de un millón de dólares a un docente por su labor en la enseñanza.

Una distinción por la que ha sido felicitada por la mismísima Theresa May, primera ministra británica: "Has mostrado una enorme dedicación y creatividad en tu trabajo", ha dicho la líder británica, que ha dejado un mensaje grabado para Zafirakou.

Ella, en su discurso de agradecimiento, se ha referido a lo "diversa" y "multicultural" que es la comunidad donde imparte clase. "Es también una comunidad donde muchos de nuestros estudiantes viven por desgracia en circunstancias muy difíciles con vidas complicadas. Lo increíble es que, por muchos problemas que tengan en casa, sea lo que sea que les falte o les cause dolor, nuestra escuela es suya", ha asegurado.

"Sé que si nuestra escuela abriera a las 6 de la mañana, habría una cola de niños esperando desde las 5 de la mañana. Así de increíbles son", ha agregado.

Congratulations to @AndriaZaf, the winner of the 2018 Global #TeacherPrize! pic.twitter.com/ES5hBOHjXL