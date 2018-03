Mila Ximénez se enfada y abandona en directo el plató de 'Sábado Deluxe'

Carlos Lozano ha acudido a Sábado Deluxe y se ha sometido a la prueba del polígrafo. Durante la entrevista, la colaboradora del programa de Telecinco Mila Ximénez abandonó el plató en directo muy enfadada tanto con el entrevistado como con la dirección del programa.

Lo que originó el conflicto fue una de las preguntas que Conchita debía resolver durante la emisión del sábado, pero que ya estaba hecha desde el viernes. "¿Consideras que tienes más dignidad que Mila Ximénez?", preguntó Jorge Javier Vázquez, el presentador del programa. Lozano respondió que no, pero la colaboradora ya se puso alerta.

Ximénez pidió a Conchita que dijese su veredicto. En vista del creciente enfado de la colaboradora, la encargada del polígrafo se quedó callada durante unos segundos, pero al final concedió que Lozano mentía.

"En primer lugar, me voy a levantar y me voy a ir. Yo vengo aquí a trabajar y a hacer un poli. Yo no vengo aquí a que nadie, ni Carlos Lozano ni la dirección del programa, cuestione si yo tengo o no dignidad. Así que a la mierda todo", dijo y se marchó mientras se quitaba el micrófono.

Jorge Javier Vázquez asume el error

Su marcha generó un revuelo entre el resto de los colaboradores que Vázquez acalló poniéndose de parte de Ximénez. "No creo que el culpable sea Carlos Lozano, creo que no teníamos que haber formulado la pregunta", señaló el presentador.

Como los colaboradores seguían hablando todos a la vez, Vázquez tuvo que levantarse y gritar: "¡Por favor! ¡Ya! Hemos metido la pata haciendo la pregunta. La ha metido la dirección y yo también por no darme cuenta, porque no debería haberla hecho. Y ya está".

"No deberíamos haberla hecho y Mila tiene toda la razón del mundo al largarse del plató. No se puede estar aquí jugando con las dignidades de la gente", zanjó Vázquez.

Si quieres ver el tenso momento en la web de Telecinco, pincha aquí.