Quique Jiménez, Torito, ha roto a llorar este domingo junto a Toñi Moreno en Viva la vida, el programa de Telecinco del que es colaborador. Ha sido después de presentar el vídeo que grabó en Tenerife el pasado jueves de la gala de los premios Cadena Dial.

Allí, Torito estuvo con los concursantes de Operación Triunfo y con la cantante Rozálen, autora de Girasoles, la canción que se ha convertido en un símbolo de Gabriel Ruiz, el niño asesinado en Almería. Su madre, Patricia Ramírez pidió la semana pasada a la gente que la escuchase porque era la canción favorita de su hijo.

Rozalén, que ha recibido uno de los premios, contó a Torito que en la gala iba a cantar la canción de Gabriel. "¿Cómo puedes cantar cuando tienes parte de tu corazón llorando?", le preguntó el colaborador. "Bueno, antes ya me emocionaba cantarla y ahora un poquito más. Las canciones tienen vida propia, cada vez tienen más recuerdos, más significado, más personas... y hay que cantarlas con alegría", respondió la cantante.

Al final de la entrevista Torito aseguró a Rozalén que se había emocionado hablando con ella, al recordar lo ocurrido con Gabriel.

Una vez en plató, el colaborador no ha sido capaz de hablar, porque las lágrimas le estaban ahogando.

"No sé... pero es que desde que eres padre... te pasan unas cosas por el cuerpo... Mira que lo que pasó en Córdoba fue duro, con los dos niños [los hijos de José Bretón asesinados y quemados por su padre] y no me afectó tanto como esto", ha dicho Torito con la voz entrecortada y secándose los ojos. "Pero es que he estado toda la semana fatal. Bueno, perdona", ha reconocido sin poder contenerse más.

"Ese niño ya es un poco el niño de todos. Y también es porque su madre nos ha dado un ejemplo a todos", le ha consolado Toñi Moreno acariciándole la cara.

