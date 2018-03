El vértigo obligó a Bertín Osborne a abandonar la aventura que le propusieron en la última entrega de Planeta Calleja (Cuatro), emitida este domingo. Como el presentador tiene vértigo, Jesús Calleja quiso que cruzara un puente suspendido para que se enfrentara a su miedo. Osborne se negó, convirtiéndose en el primer invitado que tira la toalla ante una de las pruebas.

El programa dio para mucho. Osborne no sólo comentó que de joven había pisado la cárcel, sino que también pudo debatir sobre los toros con Calleja. El tema surgió durante un trayecto en coche, mientras presentador e invitado charlaban sobre tradiciones.

"Yo no soy antitaurino para nada, es que de hecho ser anti algo ya me joroba. No soy antinada. ¡No soy ni anti Podemos!", se definió Osborne. El presentador de Mi casa es la tuya (Telecinco) añadió: "Yo creo que es el único animal que muere con dignidad. Es el único animal que muere pudiendo matar al que le está matando".

"Tú no has escuchado nunca que un mero se haya comido al pescador. Esos mueren de una forma igualmente horrible", prosiguió Osborne. En ese momento, Calleja le planteó si creía que se puede mantener la fiesta sin matar al animal. "Eso yo lo haría", aseguró Osborne. Puedes ver la conversación completa aquí.