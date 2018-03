Criticas a Vargas Llosa por decir que "el feminismo es el enemigo de la literatura"

"Ahora el más resuelto enemigo de la literatura, que pretende descontaminarla de machismo, prejuicios múltiples e inmoralidades, es el feminismo". Es una de las ideas principales que escribe Mario Vargas Llosa en su columna de este domingo en el diario El País, titulada Nuevas inquisiciones.

El escritor peruano ha hecho esta afirmación tras nombrar otros enemigos de la literatura como "los sistemas totalitarios, el comunismo y el fascismo, los que mantuvieron viva aquella siniestra tradición". Aunque dice que no se refiere a todas las feministas, sí que habla de las más "radicales". Considera que si un país quiere tener literatura, "tiene que tolerar en el campo de las ideas y las formas, disidencias, disonancias y excesos de toda índole".

Afirma que así se "juzga a la literatura" y dice que "quienes quieren juzgar la literatura desde un punto de vista ideológico, religioso y moral se verán siempre en aprietos. Y, una de dos, o aceptan que este quehacer ha estado, está y estará siempre en conflicto con lo que es tolerable y deseable desde aquellas perspectivas, y por lo tanto lo someten a controles y censuras que pura y simplemente acabarán con la literatura, o se resignan a concederle aquel derecho de ciudad que podría significar algo parecido a abrir las jaulas de los zoológicos y dejar que las calles se llenen de fieras y alimañas".

Si quieres leer la columna completa pincha aquí.

Los usuarios de Twitter no han tardado en reaccionar a esta publicación y ha habido tanto críticas como apoyos:

Hombre, Marito, igual te has pasado: Mario Vargas Llosa dice que el feminismo es actualmente "el más resuelto enemigo de la literatura" https://t.co/SHtiCee8IQ vía @eldiarioes

Durante diez siglos la literatura, por no decir todas las artes, fueron exclusivamente de los hombres. Me gustaría oír a Vargas Llosa quejarse de eso, no de que ahora ale incomodan las posturas de algunas mujeres. Es usar ejemplos extremos para descalificar un movimiento justo