El impactante desnudo integral de Bibiana Fernández que ha esquivado la censura de Instagram

Bibiana Fernández ha esquivado la censura de Instagram con un desnudo integral. La televisiva ha compartido en su perfil una fotografía de sí misma en 1994, tendida completamente desnudo en una playa de Bahamas.

En el mensaje que acompaña a la publicación, Fernández explica que ha encontrado la instantánea en una "noche de insomnio": "Me la quitarán las mentes bien pensantes pero tengo insomnio, y cuando la vi recordé a Miguel Montero, en esta época hice muchos desnudos, y él me decía mujer hazte alguna vestida para mandársela a mi madre, todo me trae recuerdos, si me la quitan no me importa, es que no me duermo".

Pasadas unas horas, y visto que su explícita fotografía no era censurada por la red social, modificó el texto original y añadió unas líneas: "posdata mañanera dormí, ña, más importante que la quiten o la dejen es pensar que no ha molestado que no ven motivo de censura y esa habla bien de nosotros".

La imagen tiene más de 13.000 'me gusta' y ha generado muchos comentarios de admiración:

