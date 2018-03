Trump arremete contra la investigación rusa y el fiscal que la dirige

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra la investigación sobre la trama rusa dirigida por el fiscal especial Robert Mueller, que está en negociaciones para interrogar al mandatario con el fin de dilucidar su posible papel en la injerencia de Moscú en las elecciones de 2016.

Trump atacó al equipo encabezado por Mueller un día después de que su abogado personal, John Dowd, pidiera el fin de esa investigación al considerar que fue "manufacturada" por los exdirigentes del FBI por motivos políticos.

"¿Por qué el equipo de Mueller tiene 13 demócratas de línea dura, algunos de ellos grandes simpatizantes de la Corrupta Hillary (Clinton), y Cero Republicanos? Hace poco añadieron a otro demócrata... ¿Alguien cree que esto es justo? Y sin embargo, ¡NO HUBO CONSPIRACIÓN (con Rusia)!", ha escrito Trump en Twitter.

Why does the Mueller team have 13 hardened Democrats, some big Crooked Hillary supporters, and Zero Republicans? Another Dem recently added...does anyone think this is fair? And yet, there is NO COLLUSION!

Trump omitió que el propio Mueller es republicano, y que fue nominado en 2001 como director del FBI por un presidente de ese partido, George W. Bush.

Para Trump, repetir en Twitter que su campaña no conspiró con Rusia es casi el pan de cada día, pero nunca había mencionado directamente a Mueller en sus tuits hasta la tarde de este sábado, según revela una búsqueda en un archivo público de sus mensajes en esa red social.

"La investigación de Mueller nunca debería haber empezado, porque no hubo conspiración y no hubo crimen. Se basó en actividades fraudulentas y en un falso dossier financiado por la Corrupta Hillary (Clinton)", tuiteó Trump el sábado.

The Mueller probe should never have been started in that there was no collusion and there was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake Dossier paid for by Crooked Hillary and the DNC, and improperly used in FISA COURT for surveillance of my campaign. WITCH HUNT!