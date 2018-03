Una imagen viral le ha cambiado la vida a Richard Appiah Akoto. Este profesor de Ghana explicaba informática a sus alumnos mediante concienzudos dibujos en la pizarra, dado que la escuela no contaba con ordenadores. Una foto de su curioso método se convirtió en viral, dio la vuelta al mundo y ha cambiado las cosas.

La instantánea fue enviada por Rebecca Enonchong a Microsoft a través de Twitter. "Está enseñando Word pintando en la pizarra. Estoy segura de que podríais enviarle los recursos adecuados". La compañía informática fundada por Bill Gates contestó haciendo gala de su compromiso con la comunidad educativa y con la promesa de que equiparían al profesor con los medios precisos.

Supporting teachers to enable digital transformation in education is at the core of what we do. We will equip Owura Kwadwo with a device from one of our partners, and access to our MCE program & free professional development resources on https://t.co/dJ6loRUOdg