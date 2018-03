Esta chica protagoniza la conversación sexual más explícita que se recuerda en la historia de 'First Dates'

Fede y Marta acudieron a First Dates en busca de alguien con la mente abierta y... ¡vaya si lo encontraron! Los veinteañeros tenían las ideas claras sobre lo que buscaban, y no se anduvieron por las ramas a la hora de protagonizar con una naturalidad pasmosa la —posiblemente— conversación sexual más explícita que se recuerda en la historia del programa de Cuatro.

Pincha aquí para ver el vídeo en la web de Cuatro

La charla comenzó con una inocente pregunta de Fede. Quería saber tres cosas que le gustasen a su cita de una persona para caer rendida a sus pies: "Que tenga una mirada intensa, que me transmita... y tiene que gustarle el perreo... y probar cosas nuevas", explicó pausada la joven, ante la sonrisa de oreja a oreja de su cita.

Marta siguió con su argumentación. "No podría tener una relación estándar", matizó, antes de soltar una pregunta bomba: "¿Tú has hecho tríos y cuartetos y esas cosas?".

El chaval no cabía en sí de gozo. "Sí...", soltó, dubitativo. "Cuéntame, cuéntame", preguntó curiosa Marta.

"Me ha llamado la atención porque nos parecemos un montón, me gusta que tenga esa mentalidad abierta por si cuadrara un trío o una locura así", aseguró ante la cámara Fede, quien se vino arriba y comenzó a preguntar sobre las preferencias sexuales de su cita.

- Fede. ¿Eres bi?

- Marta. Soy heterocuriosa... un trío con una tía, estaría de puta madre.

- Fede. Yo no me veo con un pibe, pero sí los veo pero no sé si me lo quiero follar o quiero ser él.