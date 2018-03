Estupefacción por la salida de tono de un tipo que le pidió una foto a Úrsula Corberó

La actriz Úrsula Corberó ha narrado, a través de su cuenta de Twitter (@ursulolita), una desagradable experiencia con un fan que le ha dejado "en shock".

Según la intérprete, un señor se le ha acercado con el teléfono móvil y le ha pedido una foto. Entonces, tras desbloquear el aparato, ha aparecido en la pantalla la imagen de un pene, tras lo que el individuo ha afirmado que "es que es el día del padre".

Un señor me ha pedido una foto y cuando ha desbloqueado el móvil ha aparecido un rabo que ocupaba toda la pantalla. Acto seguido me ha dicho: es que es el día del padre. Estoy en shock.

El tuit de la actriz contando la salida de tono en cuestión ha generado más de 3.200 'me gusta' y ha abierto una conversación con centenares de comentarios:

A mi, un señoro, me ha escrito como 80 mensajes a las 6:00 A.M.

Y cuando no contestaba me dice: "oye, que si tienes novio o estás casada, paso, que no quiero lios"#Señoros