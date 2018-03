Incredulidad por la reacción de este concursante de 'First Dates' cuando su cita le dice que es de Podemos

La cita entre Fernando y Dolores en First Dates prometía. Él, uno de los integrantes de una famosa banda de rock en los años 80; ella, una entusiasta de ese estilo de música que frecuenta festivales para disfrutar de sus grupos favoritos. Pero si la música les unía, la política les superó.

Mediada la cena, cuando la cita discurría satisfactoriamente, fue Fernando el que sacó el tema con una pregunta muy directa: "¿Tú no serás de Podemos, no?". Lo preguntó tocándose la cabeza con las manos, como si la sola mención del partido morado trajese mala suerte y hubiese que ahuyentarla.

La mujer, un poco descolocada inicialmente, dejó entrever que sí aunque intentó desviar la conversación hacia otros derroteros. El hombre, sin embargo, insistió con el tema y acabó soltando una de esas frases que causan sensación entre los espectadores: "Yo soy partidario de cualquier partido u organización que sostenga que los españoles primero".

Los comentarios de Fernando no gustaron nada a Dolores, que salió del paso de manera exquisitamente diplomática, ni a la audiencia, que fue mucho menos contenida en sus comentarios en redes:

#FirstDates589 Por qué hablan ahora de política? Lo van a estropear — Maquillada (@Maquillada) 19 de marzo de 2018

La mejor manera de joder una primera cita:

-Hablar de sexo

-Hablar de política

-Hablar de los ex#FirstDates589 pic.twitter.com/iURJCBbgKc — Die (@diegojbl) 19 de marzo de 2018

#firstdates589 hablar de política en la primera cita..menudo error🙄🙄🙄 — winterson53 (@winterson553) 19 de marzo de 2018

#FirstDates589

Una mujer con recursos, corta una discusión política limpiandole una mancha de la barba... pic.twitter.com/4N1WWwbnDQ — Berry Bar (@Berrybar_es) 19 de marzo de 2018

Fernando, de #FirstDates589, dice que no le importa la ideología política de su pareja, mientras la respete.

Fernando, el mismo que ha dicho que los de Podemos son personajes y se ha tocado la frente como si fuera mal fario.

Gracias por todo, Fernando. — Marta Conejo Ψ (@martacse) 19 de marzo de 2018

Fernando pide que la otra lo respete, pero no acepta que sea de Podemos. Muy coherente .... #FirstDates589 — Carolina 🐥 (@Carolyalgomas) 19 de marzo de 2018

#FirstDates589 Estos ya la han fastidiado. El facha y la de Podemos. Incompatibles — Maquillada (@Maquillada) 19 de marzo de 2018

#FirstDates589

Claro.que sí, guapi. En medio de una cita romántica le preguntas al otro: No serás de Podemos... — Berry Bar (@Berrybar_es) 19 de marzo de 2018

#FirstDates589 Dolores parándole los pies al machismo cavernícola español y mucho español de Fernando....Pero va a haber segunda cita, y me alegro...👏👏 — Fernando Abrantes (@fer2365) 19 de marzo de 2018

Fernando, además de estar hecho polvo eres más antiguo que el hilo negro. #firstdates589 — Julian Wilbur (@iamjulianwilbur) 19 de marzo de 2018

Fernando, rockero y cuñadano de Atapuerca #FirstDates589 — Deivid GÜest 🛀 (@El_Voceras) 19 de marzo de 2018

Comparar a Franco con Jesucristo... Fernando vas de mal en peor (sobre todo porque es verdad, por mucho que digan, Jesucristo fue el primer comunista) #FirstDates589 — Urby Comments (@Mr_Urbina93) 19 de marzo de 2018

A pesar de la incompatibilidad política, Fernando y Dolores se dieron otra oportunidad:

Fernando y Dolores tienen un concierto pendiente, así que tenemos la excusa perfecta para una segunda cita #FirstDates589 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/ILkquT4Z9n — First dates (@firstdates_tv) 19 de marzo de 2018