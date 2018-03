¿Te acuerdas de aquella pobre iguana bebé de Isla Fernandina, en las Galápagos, perseguida por un montón de hambrientas serpientes? Aquel pasaje de Planet Earth II, el programa documental de la BBC, se convirtió en un fenómeno mundial, un viral catalogado como la mejor escena de naturaleza grabada nunca, una auténtica película de intriga, apasionante. Pues ahora volvemos a tener escena contemplada por todo el mundo, reproducida una y mil veces en las redes sociales, otra maestra de la Tierra esta vez a cargo de unos cangrejos que pelean por su vida, tratando de escapar de los depredadores marinos.

Según explica BBC Mundo, para poder alimentarse en las rocas cubiertas de algas marinas, los cangrejos araña o marañuelas, en las costas de Brasil, tienen que realizar una increíblemente peligrosa travesía.

Saltando entre rocas y atravesando rápidamente el mar, intentan desesperadamente evadir las emboscadas mortales de anguilas morenas y pulpos, sobre todo.

No todos los cangrejos sobreviven la aventura. Y los que logran pastar en las verdes algas deben enfrentar el riesgo otra vez, cuando sube la marea, señalan.

¿Te han puesto el corazón a mil o no?

