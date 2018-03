Manu Tenorio aclara qué piensa sobre el feminismo

La resaca del 8 de marzo sigue recogiendo las declaraciones de famosos que se manifiestan sus opiniones respecto al feminismo. Este martes el diario 20 Minutos ha publicado una entrevista con el cantante Manu Tenorio en la que aseguraba que el feminismo era un "extremo" y que "por supuesto que no" se consideraba partidario de este movimiento. Ahora el propio extriunfito ha pedido disculpas en Twitter y ha asegurado en un tuit que el diario no recogió lo que quería decir y que "por supuesto" que es feminista.

Quiero pedir disculpas por este mal entendido. Lo que yo he querido decir, y no se rescata en la entrevista es que por supuesto que soy feminista. No solo pienso que somos iguales sino que en muchos aspectos y la historia nos lo ha demostrado, que nos han superado. pic.twitter.com/7eIGiUp8qD