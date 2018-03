La cantante Laura Pausini presentó este lunes en El Hormiguero su nuevo single, Nadie ha dicho, de su nuevo disco Hazte sentir. Durante la entrevista, el presentador Pablo Motos alabó una de las frases de la canción, que dice "El que no arriesga nada ni va a los infiernos ni va a los altares".

"Es así la vida, ¿no crees?", contestó la artista. "Arriesgo todos los días, no me gusta hacerlo pero soy masoquista quizás", añadió. La italiana aseguró que cada noche decide que al día siguiente hará algo arriesgado porque si no lo hace siente que no vale nada.

"Eso tiene una explicación", dijo Pablo Motos, que se marcó una reflexión que dejó impactada a Pausini.

"La felicidad se basa en el progreso. Cuando una persona se siente estancada, que no camina, hay algo por dentro de 'no sé que me pasa que no me siento feliz'. Cuando progresas un poquito te sientes feliz y si tú tomas un riesgo cada día, todos los días progresas algo y de aquí a un año ni te conoces lo valiente que eres", aseguró el presentador.

"Si tomas un riesgo cada día, cada día progresas algo..." Una de las claves de la felicidad - Pablo Motos y @LauraPausini #PausiniEH pic.twitter.com/89smRm4PLG — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 19 de marzo de 2018

"¡Guau! Has dicho una cosa muy profunda, muy bella. Es cierto. Me emocionas, incluso", exclamó la cantante. "Es bellísmo a veces reflexionar y decirnos también cosas profundas. Nos ayuda a ser mejores seres humanos. Gracias", continuó mientras Pablo Motos le daba un beso en la mejilla. Puedes ver el momento completo a partir del minuto 10:00.