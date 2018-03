Publica sus heridas tras enfrentarse a un acosador: "Para los que creen que las mujeres exageran"

Muchas personas no pueden imaginarse lo que es para una chica volver a casa sola a ciertas horas de la madrugada por las grandes ciudades. De hecho, en varias ocasiones, se tacha a las mujeres de "exageradas" cuando explican esta cuestión o dicen que es prácticamente imposible volver a casa sola a las cinco de la mañana sin pasar miedo.

El usuario de Twitter @nachoenjuanes ha colgado en su perfil dos fotos que demuestran lo que puede llegar a ser para una mujer volver sola a casa. "Esto va para esos tíos que aún creen que las mujeres exageran cuando dicen que de noche tienen miedo por la calle", ha escrito. Las imágenes son el "resultado de pararle los pies a un acosador en Barcelona".

La publicación acumula ya más de 28.000 retuits y 53.000 "me gustas". Acto seguido, ha explicado su publicación:

Tanto si la víctima es una mujer o un hombre, 0 tolerancia. Si veis alguna situación injusta actuad porfavor, no se pueden salir con la suya.



No digo que seáis violentos, pero no seáis pasivos.