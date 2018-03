Ricky, de 'OT', estalla por lo que le ha ocurrido en redes sociales: "Parad"

El concursante de OT 2017 Ricky Merino ha tenido que ponerse serio con algunos de sus seguidores por lo que le sucedió este lunes en redes sociales. Tras colgar una fotografía dedicada a su padre fallecido, acabó recibiendo ataques por haber respondido a un comentario que le hizo en ella Vicente —novio de su compañera en el programa Aitana—.

En una emisión en directo a través de Instagram y visiblemente enfadado, el cantante puso los puntos sobre las íes: "Esta mañana he subido dos fotos dedicadas a mi padre, que desgraciadamente falleció hace seis años o siete. Es una foto por el Día del Padre, con un fondo bonito. En esta foto me ha comentado Vicente y simplemente me ha dicho que me merezco cosas buenas, un mensaje bonito. Y yo he respondido porque agradezco un mensaje bonito".

"Esto ya se está yendo de madre... me estáis criticando y me estáis diciendo de todo por privado", añadió.

"Vicente no os caerá bien o lo que sea. Lo que pase con Vicente o con otros compañeros no va conmigo pero en esto sí. Esto es una foto que he dedicado a mi padre y una persona me ha puesto un comentario bonito. Lo que no voy a permitir es que sigáis monopolizando un tema que no va con ningún shippeo —hay quien empareja a Aitana con Cepeda— ni con ninguna historia entre compañeros [...] Por favor, parad", expuso.

Monumental cabreo de Ricky por recibir insultos al contestar un mensaje a Vicente: "¡Parad! Es más importante dedicarle una foto a mi padre fallecido que un shippeo tonto que os estáis inventando." pic.twitter.com/QdW4jTfBr1 — Bastardo (@bxstxrdo) 19 de marzo de 2018 Ricky recalcó su mensaje con otras dos publicaciones en Twitter: Nunca me pronuncio cuando algo no tiene que ver conmigo pero en esto SÍ. A las personas que me estáis acribillando a mensajes de descontento por contestar a Vicente en la foto de mi padre: parad. Es una foto dedicada a mi padre que desgraciadamente ya no está con nosotros. — Ricky Merino (@Ricky_ot2017) 19 de marzo de 2018