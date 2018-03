Un senador republicano amenaza a Trump con un 'impeachment' si despide al fiscal especial de la trama rusa

El senador republicano Jeff Flake ha amenazado con un impeachment al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si cesa al fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller.

"Le rogamos al presidente que no despida al fiscal especial. Que no cree una crisis constitucional. El Congreso no puede evitar ese despido. Nuestro único remedio constitucional sería a posteriori, mediante el impeachment", ha declarado Flake en Twitter.

"Nadie quiere ese desenlace. Señor presidente, por favor no lo provoque", ha agregado.

